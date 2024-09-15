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經發會2次會 討論提升薪資等議題

聯合報／ 記者李人岳／台北報導

行政院經濟發展委員會議預計九月底召開第二次會議，行政院指出，二次會將鎖定中小微企業多元振興發展、青年多元發展與薪資提升等重要議題，希望透過更深入討論，作為政策推動依據。

行政院表示，第二次委員會已啟動籌備程序，時間將落在九月底，鎖定中小微企業多元振興發展、青年多元發展、薪資提升等議題討論，期盼透過委員會議聚焦並做出更細緻的討論，作為後續推動政策參考的依據。

行政院回應，顧問的多元建議都是基於促進台灣經濟與社會發展的建言，但建議仍須經過不同程序討論確認後，才會形成政策。

經濟發展 薪資 行政院

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