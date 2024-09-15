國發基金助台日新創合作

國發基金與京都大學創新資本（iCAP）13日在日本京都簽署合作備忘錄（MOU），國發會表示，這是國發基金首次與國外知名大學合作規劃設立創投基金，期透過投資促進雙邊創新創業發展、產業交流及科研合作，強化日本和台灣新創生態系的夥伴關係。

這項MOU是在國發會主委劉鏡清及京都大學校長湊長博的見證下共同簽署。劉鏡清表示，本次透過台日雙方相互投資，進一步強化台、日新創與企業的交流合作，尤其將強化在深科技（Deep Tech）領域培育更多優質團隊。

京都大學校長湊長博則表示，台灣是日本信任的夥伴，對於雙方的合作深具信心，期待未來可以共同拓展全球市場。

劉鏡清強調，此次合作將可擴大對接日本創新資源，期望能與日本有更多的合作，未來不只可以建立雙邊常態性交流互動，更希望能夠促成實質的合作機會，讓台日聯手共同拓展國際版圖。