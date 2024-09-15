勞動部將在明（16）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計。截至今年8月底止，仍有275家、4,459人實施無薪假，製造業無薪假情勢能否止穩，備受外界關注。

此外，花蓮403地震之後，觀光旅宿業、批發零售業等皆受衝擊，在暑假旅遊旺季結束後，花蓮無薪假情勢是否升溫，值得觀察。

截至今年8月底，國內有275家、4,459人實施無薪假，較上期家數增七家，人數減158人，其中製造業減少183人。勞動部認為，製造業無薪假情勢有穩定下來。

截至今年8月底，製造業有160家、3,495人實施無薪假，占全體無薪假人數的78%。