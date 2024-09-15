製造業無薪假估趨緩
勞動部將在明（16）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計。截至今年8月底止，仍有275家、4,459人實施無薪假，製造業無薪假情勢能否止穩，備受外界關注。
此外，花蓮403地震之後，觀光旅宿業、批發零售業等皆受衝擊，在暑假旅遊旺季結束後，花蓮無薪假情勢是否升溫，值得觀察。
截至今年8月底，國內有275家、4,459人實施無薪假，較上期家數增七家，人數減158人，其中製造業減少183人。勞動部認為，製造業無薪假情勢有穩定下來。
截至今年8月底，製造業有160家、3,495人實施無薪假，占全體無薪假人數的78%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言