賴政府上台後第一次 工總發布白皮書提建言

全國工業總會將在20日舉行「2024年工總白皮書」發表記者會，發表對政府的產業建言，此為賴政府上台後，工總第一次向政府提出的白皮書。面對新內閣新格局，工總將提出那些新建言及那些持續看重的議題，將成為外界關注焦點。

今年的工總白皮書記者會，除了由工總理事長潘俊榮主持外，也將針對不同面向議題，由幾位副理事長分別來說明，如整體產業經濟部份將由陳進財說明，賦稅金融部份由何壽川說明，能源環境議題由侯傑騰說明，兩岸議題由秦榮華說明，新南向議題由詹正田說明。

2024年工總白皮書小檔案

工總今年發布的工總白皮書，是潘俊榮上任工總理事長後，由他帶領下首次提出的建言。今年5月潘俊榮新上任時，曾當面向賴總統建議，新政府應重視核能、水電和缺工等議題。

他並向賴清德提出，工總希望能辦理世界級經營者大會，邀請世界級的AI專家來台灣，這不是只有工總可單獨完成，希望能由政府跨部會一起來完成。

潘俊榮表示，上任之後工總將會很大的不同，首先，未來將由監事會召集人苗豐盛來扮演更多角色，工總不是一個人的工總，而是大家的工總；其次，他希望只做一任，要完成世代交替，希望老、中、青三代一起為工總努力。

潘俊榮並當場向賴清德提出，全球有443座正在運作的核電廠，加上計畫中的100多座，在先進國家中，法國有56座，日本、韓國跟中國也正在興建中，七大工業國家都認同核能是最乾淨、成本最低的能源。

因此期盼政府從能源問題考量，能源、水電和缺工都牽動台灣是否能留住企業。以台積電為例，用量如此龐大，要讓產業留在台灣，就必須做足準備，是經濟發展訴求的方向之一。