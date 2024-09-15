大數字／薪資成長幅度 追不上房價
這五年房價不斷上漲，據實價資訊平均總價合計漲幅達23.4%，惟對照勞動部平均提繳工資、五年增幅僅12.9%，在薪資漲幅遠遠跟不上房價，且房價漲勢是薪水增幅的1.8倍，受薪階級僅憑薪資收入購屋，成為艱難任務。
永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，2020年新冠疫情襲捲全球，各國政府不僅要面對疫情，同又必須解決受到衝擊的經濟，寬鬆貨幣政策成為各國政府救經濟的特效藥；不過在量化寬鬆政策下，熱錢四溢，加上台灣投資管道不足，造成大量資金潮流入房市，房價明顯攀升，在薪資漲幅追不上房價幅度下，低總價產品成為民眾購屋首選標的。
據實價登錄網資料顯示，2020年至今年上半年，五年來全國平均總價從1,054萬元提高到1,301萬元、累計漲幅達23.4%，對照勞動部平均提繳工資、五年增幅僅12.9%，整體上半年民眾薪資平均達45,565元，薪資漲幅明顯追不上房價。
對比五年間房價和工資兩者的漲幅，除了雙北地區之外，其餘縣市的房價增幅都是薪資幅度的二倍以上，顯示近五年來薪資漲幅過少，通膨又加重民眾購屋負擔，政府應該思考打房外的房市政策。
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