大數字／薪資成長幅度 追不上房價

美國聯準會（Fed）本周召開利率會議，市場預期Fed勢必降息，差別只在1碼（0.25個百分點）或2碼。由於美國8月消費者物價指數（CPI）年增率為2.5%，降幅符合市場預期，通膨出現緩解跡象。另一個關注重點是就業市場，7月時失業率意外上升至4.3%，非農就業人數也下降至11.4萬，每周周次申請失業救濟人數也飆升至25 萬人，經濟衰退似乎已經來臨。 有別於美國降息，台灣央行第3季理監事會議緊接在Fed的會議之後，在19日登場，一般認為央行可能繼續升息...

2024-09-15 06:00