大數字／建商推案速度 跟不上銷售
據內政部最新數據，今年上半年預售屋交易量近8萬件，不過對照上半年市場新增供給量、住宅建照開工量僅約5.29萬戶，顯示建商推案跟不上銷售速度，預售市場已出現青黃不接、供不應求的現象，賣方惜售心態已起。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，從過去預售市場交易量來看，預售屋月銷1萬件、買氣就很不錯，但上半年預售交易量約高達7.97萬件、年增率達六成；其中光是3到6月的預售揭露量就超過六萬件，相當於每月賣破1.5萬件，買氣驚人。
曾敬德強調，相較於今年上半年預售揭露量高達近8萬件高水位，對照代表新屋市場供給量之上半年住宅建照核發量僅約近6.5萬戶，以及住宅建照開工量也僅有約5.29萬戶來看，市場已出現供給追不上買氣、供不應求的情況。
資金潮湧入加上買方勇於追價，市場已出現建商推案跟不上銷售速度情況，讓一手新屋市場吹起封盤、惜售現象；馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，對建商來說，由於每筆建案開發曠耗時且地價又高，建案是賣一個、少一個，已有建商緊急封盤，或改採先建後售，甚至邊賣邊調價等策略，來因應這波顯示預售市場狂熱的買氣。
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