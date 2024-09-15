快訊

中央補助無章法 鐵路立體化拖垮地方財政

大數字／房市交易熱 上半年價量齊揚…資金外溢催出買

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

熱錢大浪襲擊，房市內部有供需失衡、外部又有通膨預期，台股大漲、資金外溢房市，讓買氣噴發，推升全國房價上攻，今年上半年預售屋每坪成交均價年增幅約達2.1%~17.1%，成屋每坪成交均價年成長率也有約6.7%~19.2%；房價漲勢不止，引起央行再出手、收緊資金水龍頭。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，這波房市買氣暢旺，房價漲風再起，是「天時地利人合」所引發的資金行情效應；以內部來看，2023年7月上路的《平均地權條例》的確從三讀到實施的短線過程中，有效打擊市場非自用買氣，不過新法中的「預售屋禁止轉售」規定，也同步讓新屋市場出現「反作用力」。

何世昌強調，新法的確杜絕短進短出的投資客，但也意味著新屋市場來自短線客的換手供給量被堵上了，預售屋市場新增供給管道只剩建商，出現「鎖籌碼效應」；以外部來說，今年起因政府調漲電價，讓市場產生對通膨、房價的上漲預期心理，讓房市供需結構被內外關鍵因素扭轉。

六都暨新竹縣市2024年上半年銷售概況
六都暨新竹縣市2024年上半年銷售概況

何世昌分析，不僅新屋市場「供需失衡」，預售屋完工後的成屋市場又有「房地合一稅2.0」重稅的閉鎖期效應，兩大政策扭曲市場供需基本面，又遇上國內過多的游資，加上今年台股大漲、不少獲利前進房市之下，且國內經濟表現不錯，在資金行情點火，造成新屋、成屋市場買氣上演噴出行情，推升今年上半年全國房價再上漲。

據實價登錄網資料顯示，今年上半年六都暨新竹縣市預售屋交易量年漲幅達23.1%至140.6%，又以高雄激增1.4倍、北市大增近1.1倍、台中成長84.9%最多，買氣噴出同步推升預售屋房價，上半年每坪成交均價年增幅約達2.1%~17.1%，其中北市年增幅達17.1%最多，其次為高雄市12.7%，新北市、桃園市各約達11.4%、11.3%。

成屋市場也不遑多讓，今年上半年六都暨新竹縣市成屋交易量全數成長，其中以高雄市年增23.9%最多，台南市、台中市各約達12.3%、11%，台北市、新竹縣市、桃園市也各有8.9%、7.4%、6.6%，新北市成長最少、也有2.3%；房價部分，六都暨新竹縣市成屋市場每坪成交均價年成長率在6.7%~19.2%。

又以新竹縣市增加19.2%上漲最兇，高雄市、台中市、桃園市各約達11.9%、11.3%、10.7%。

房價漲勢不止，8月下旬引起央行再出手、祭「房貸減降令」收緊資金水龍頭，是否有效讓房市重回供需常軌，市場都在看；包括信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德、住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨、何世昌均表示，央行這次收緊銀行資金雖是考量整體金融系統性安全，不過新制有利房市買盤轉趨理性、冷靜，而非讓買方感覺到「（房屋）今天不買、以後會更貴」的預期心理、加速購屋決策。

曾敬德、徐佳馨均認為，在台灣近年經濟表現不錯，加上高科技產業持續擴廠，擁有經濟成長、產業持續投資等基本面支撐下，這次央行出手消泡沫對房市將是「短空、長期健康」格局。

均價 新竹

延伸閱讀

全國囤房族台中第2多！囤房稅2.0引拋售潮？房仲說話了

義隆電子與供應商攜手合作送愛心 新竹縣市30校受惠

《限貸風暴來了3-1》交屋高峰、新青安熱潮 撼動銀行水位

《限貸風暴來了3-2》央行伸手管房貸 專家：應說明規則

相關新聞

大數字／房市交易熱 上半年價量齊揚…資金外溢催出買

熱錢大浪襲擊，房市內部有供需失衡、外部又有通膨預期，台股大漲、資金外溢房市，讓買氣噴發，推升全國房價上攻，今年上半年預售...

美聯準會降息在即 市場預期台灣央行持續升息打炒房

美國聯準會（Fed）本周召開利率會議，市場預期Fed勢必降息，差別只在1碼（0.25個百分點）或2碼。由於美國8月消費者物價指數（CPI）年增率為2.5%，降幅符合市場預期，通膨出現緩解跡象。另一個關注重點是就業市場，7月時失業率意外上升至4.3%，非農就業人數也下降至11.4萬，每周周次申請失業救濟人數也飆升至25 萬人，經濟衰退似乎已經來臨。 有別於美國降息，台灣央行第3季理監事會議緊接在Fed的會議之後，在19日登場，一般認為央行可能繼續升息...

經發會2次會 討論提升薪資等議題

行政院經濟發展委員會議預計九月底召開第二次會議，行政院指出，二次會將鎖定中小微企業多元振興發展、青年多元發展與薪資提升等...

電價審議會 要台電提2電價版本

攸關十月電價調漲與否的電價審議會預計九月下旬召開，上周已開完四次會前會，由於國際油價走跌，且台電現在的發電成本也低於四月...

國發基金助台日新創合作

國發基金與京都大學創新資本（iCAP）13日在日本京都簽署合作備忘錄（MOU），國發會表示，這是國發基金首次與國外知名大...

大數字／建商推案速度 跟不上銷售

據內政部最新數據，今年上半年預售屋交易量近8萬件，不過對照上半年市場新增供給量、住宅建照開工量僅約5.29萬戶，顯示建商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。