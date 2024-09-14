APEC中小企業部長會議 經濟部分享AI賦能及綠色轉型
經濟部政務次長何晉滄13日於秘魯普卡帕市（Pucallpa）召開的APEC第30屆中小企業部長會議上，分享台灣推動中小企業AI賦能及強化綠色競爭力的具體經驗。經濟部指出，與會經濟體一致認同台灣推動成果，並強調數位、綠色轉型的重要性。
經濟部中小及新創企業署透過新聞稿說明，本屆會議由秘魯生產部部長龔薩雷茲（Sergio Gonzalez）擔任主席，與會各經濟體就議題主軸「賦權、包容、成長」進行政策經驗分享。
何晉滄在「包容－促進微中小企業合作」場次發言強調，台灣積極協助中小企業因應減碳規範及供應鏈要求，透過公私協力，協助中小企業瞭解碳排數據並提供減碳諮詢；安排專家協助中小企業導入低碳及智慧化技術，提供設備汰換補助及優惠貸款方案；與企業創投合作，投資具備淨零排放與ESG目標企業，以及藉由大企業與新創合作共創解決方案，爭取綠色商機。
在「成長－為中小微企業開發成長路徑」場次，何晉滄發言指出，全球的人工智慧（AI）應用迅速發展，為中小企業帶來重大機遇。台灣透過人才培育、與公協會及資訊服務業者輔導中小企業導入AI技術、與提供有利發展環境等3大面向提供支援，並針對不同業別量身訂製輔導方案，協助中小企業內化AI科技並擴大應用領域。
經濟部指出，本次會議是2022年後首次達成共識並通過部長聲明，強調透過創新及科技以支持微中小企業邁向正式化經濟，參與全球數位轉型及循環經濟發展、支持創新及創業、強化研發及科技創新、落實「生物－循環－綠色（BCG）經濟模式」等。
經濟部表示，2025年將由韓國擔任主辦經濟體，以「互連、創新、繁榮」為主軸，中小企業部長會議主題為「中小微企業為永續及包容成長之引擎」，3大優先領域為「透過新興科技促進創新成長」、「透過智慧政策落實永續成長」及「透過強化鏈結達到包容性成長」。
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