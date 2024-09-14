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遭駭客鎖定共45起資安攻擊 數發部：未入侵到內部系統

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
國內近日遭受境外網路DDoS攻擊。 情境示意圖／Ingimage
國內近日遭受境外網路DDoS攻擊。 情境示意圖／Ingimage

國內近日遭受境外網路DDoS攻擊，數位發展部14日下午緊急召開記者會說明，數發部表示，截至目前為止共計有45起資安攻擊事件，攻擊範圍包含公部門與民間單位。

數發部長黃彥男指出，目前台灣遭受到的駭客攻擊並非是只針對台灣，事實上美國、加拿大、歐盟等民主國家的關鍵基礎設施也都有被攻擊，過去我國針對關鍵基礎設施都有做資安演練，因此截至目前為止這些攻擊並未造成我國有重大的損害，接下來也會持續監控這波駭客攻擊的發展，與此同時也請國人放心。

黃彥男說，此次俄國駭客最主要的攻擊類行為DDoS，這次的大部分的攻擊樣態都很迅速地就恢復。數發部政務次長林宜敬說明，其實DDoS的攻擊主要是造成網路塞車，並未真的入侵到內部系統，造成資料遺失、被竊取、被篡改，因此大多會看到的狀況是網頁出現當機，但並非他的系統真的被駭入。

資安署署長謝翠娟指出，關鍵基礎設施中包含，能源、通訊、金融、高科技、政府、水資源、交通及醫療，這些關鍵基礎設施一旦接獲情資，就能立刻啟動聯防機制，跟各單位進行通報，其實我國的資安防護分為事前威脅監控、事中通報應變、事後情資分享，事後情資分享部分也有跟TWCERT/CC合作，一旦出現資安攻擊，也會快速通知民間單位並分享情資。

謝翠娟說，對於此次的駭客攻擊在9月10日之前就已收到情資，並通知地方所屬單位。截至目前蒐集到的情資共45件，包含公部門跟民間，三分之二的有感受到被攻擊，但剩餘的三分之一是完全沒有感覺到被攻擊。再來資安通報上，假設攻擊事件很多，所以是比照總統大選的專案方式來應變。

至於在產業影響部分，謝翠娟表示，目前已知的公部門為主計單位、財稅單位、航港局，民間則是有部分銀行受到攻擊，至於科學園區部分，因科學園區也在資安聯防的體制內，因此也都有持續掌握，目前並未出現狀況，希望能繼續維持。

情資 資安 駭客

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