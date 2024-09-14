居6都雙冠王！台中租金補貼18萬戶申請、13萬戶核定

內政部2022年起推出300億中央擴大租金補貼專案計畫，台中市租金補貼申請戶數18萬5264戶、核定戶數13萬6557戶，都是六都最高。都發局說，台中市人口285萬人為全台第二高，非常多人移居台中就學就業；為助市民成家立業，除中央租金補貼外，市府更祭出囤房稅加碼育兒租金補貼（每人4000元）且不限人數的優惠。

住宅處表示，近期為租金補貼大量申請期，地方政府負責受理、審查、補正通知等作業，中央則接續核定、退件等程序；提醒民眾申請租金補貼流程中，需補件審查期間，住宅處都以郵寄掛號公文通知，並額外以簡訊通知，若搬遷無法送達，將再聯繫申請人或寄戶籍地址，若再無法送達，則以機關公告公示送達。

住宅處說明，市府持續提供多元補正管道，包含書面、線上等多元方式。民眾若不清楚如何準備文件，公文也檢附補正細項說明及洽詢窗口以提供協助；如補件資料仍有不齊全，住宅處將再次額外以簡訊提醒申請人。

住宅處提醒，因新制無申請期間限制，現為隨到隨辦，若民眾未於期限內補正齊全或遭退件者，但符合資格者，住宅處將配合隨到隨辦，故仍可再次提出申請，權益不受影響。申請流程可參考內政部網站

( https://pip.moi.gov.tw/V3/B/SCRB0102.aspx )或都發局住宅處網站

( https://thd.taichung.gov.tw/981525/Lpsimplelist )查詢。