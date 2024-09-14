快訊

中國大陸海警船又來了！秋節前夕連兩日航入金門水域

台鐵董事長遭爆自肥「申請大功1支」！工會轟轉型4過失：更該記過

婁峻碩31歲生日有喜了！嗨曝嬰兒房裝潢進度

居6都雙冠王！台中租金補貼18萬戶申請、13萬戶核定

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市市區景觀。記者趙容萱／攝影
台中市市區景觀。記者趙容萱／攝影

內政部2022年起推出300億中央擴大租金補貼專案計畫，台中市租金補貼申請戶數18萬5264戶、核定戶數13萬6557戶，都是六都最高。都發局說，台中市人口285萬人為全台第二高，非常多人移居台中就學就業；為助市民成家立業，除中央租金補貼外，市府更祭出囤房稅加碼育兒租金補貼（每人4000元）且不限人數的優惠。

住宅處表示，近期為租金補貼大量申請期，地方政府負責受理、審查、補正通知等作業，中央則接續核定、退件等程序；提醒民眾申請租金補貼流程中，需補件審查期間，住宅處都以郵寄掛號公文通知，並額外以簡訊通知，若搬遷無法送達，將再聯繫申請人或寄戶籍地址，若再無法送達，則以機關公告公示送達。

住宅處說明，市府持續提供多元補正管道，包含書面、線上等多元方式。民眾若不清楚如何準備文件，公文也檢附補正細項說明及洽詢窗口以提供協助；如補件資料仍有不齊全，住宅處將再次額外以簡訊提醒申請人。

住宅處提醒，因新制無申請期間限制，現為隨到隨辦，若民眾未於期限內補正齊全或遭退件者，但符合資格者，住宅處將配合隨到隨辦，故仍可再次提出申請，權益不受影響。申請流程可參考內政部網站

( https://pip.moi.gov.tw/V3/B/SCRB0102.aspx )或都發局住宅處網站

( https://thd.taichung.gov.tw/981525/Lpsimplelist )查詢。

內政部 租金補貼

延伸閱讀

京華城案關鍵便當會成員 吳靜怡：只剩黃珊珊一人沒事

京華城案被告再+1 都發局前局長黃景茂扮演這些角色

8月租金指數106.71創新高 房租連漲37個月

三重民宅天花板無預警掉落 老婦家中遭砸傷

相關新聞

經發會9月底2次會 聚焦提升薪資振興中小微企業

行政院經濟發展委員會議預計9月底召開2次會，政院人士表示，將鎖定中小微企業多元振興發展，以及青年多元發展與薪資提升等重要...

離岸風電3-3期撤國產化 業界：增3-2期簽約變數

台灣歷經逾8年離岸風電國產化練兵期，區塊開發3-3期將正式撤除國產化規定。業界認為，恐增添3-2期行政契約簽署變數，各家...

居6都雙冠王！台中租金補貼18萬戶申請、13萬戶核定

內政部2022年起推出300億中央擴大租金補貼專案計畫，台中市租金補貼申請戶數18萬5264戶、核定戶數13萬6557戶...

台電擬推工廠表後儲能時間電價 尖離峰價差達4倍

為因應夜尖峰挑戰，同時促進儲能市場健全發展，台電擬針對高壓以上工廠用戶推出「表後儲能」時間電價，尖峰時段每度逾新台幣10...

揭開台灣十億級富豪理財面貌 有近4成資產留在海外

金管會在9月10日揭露台版亞洲資產管理中心的具體計畫，希望能發揮在台灣「留財引資」的功能。亞洲資產管理中心瞄準最為重要的目標客群當然是有錢人，這些「台版高資產富豪」的面貌為何？銀行公會和金融研訓院分別提出研究報告，從不同的角度勾勒出這些台版高資產富豪的特質。 以銀行公會所發布的統計資料來看，整體高資產客群放在海外的比重有29%、億元級的則有25%，而十億以上超高資產客群，則高達38%，顯示這些十億級富豪，有接近四成比重的資產留在海外理財...

台灣影響力逐漸擴大 食品業者搶攻美國市場

食物代表文化，台灣食品在美國的影響力逐漸擴大，13家業者今天在洛杉磯以快閃店的形式，搶攻美國市場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。