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學者連署籲促進永續科研 國科會：經費逐年成長

中央社／ 台北14日電
國科會主委吳誠文。圖／國科會提供
國科會主委吳誠文。圖／國科會提供

外傳國科會擬調整永續、防災與空間資訊等3個學門發展方向，學者連署呼籲應支持永續發展跨領域研究。國科會表示，上述跨領域性質學門投入經費逐年成長，將與學界共同探討擴大學門及技術跨域參與，並發揮資源綜效。

近期學界傳聞國科會自然科學與永續研究發展處有意要大幅調整更動永續發展科學、防災科技與空間資訊科技等3個學門的定位及發展方向，理由之一是這些跨域研究過於分散且不具成效。

學界發動連署，呼籲國科會要透過公開透明的討論，具體訴求包含請國科會自然科學與永續研究發展處，正視台灣永續發展的複雜多元挑戰與需求，支持足以因應在地議題特殊性、且對人類社會有益的永續發展跨領域研究。

國科會回應，國科會瞭解社會的發展問題，需要不同專業領域間對話及形成整合解決方案，因此長期支持永續、防災與空間資訊等跨領域相關學門及研究。113年此3跨領域性質學門經費約新台幣4.8億元，114年規劃投入約5.2億元，投入資源逐年成長。

國科會表示，為使永續、防災與空間資訊等跨領域性質學門更切合因應環境及社會變遷，將徵詢學界意見適度調整發展方向，以擴大學門及技術跨域參與，並發揮資源綜效。

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