經發會9月底2次會 聚焦提升薪資振興中小微企業

行政院經濟發展委員會議預計9月底召開2次會，政院人士表示，將鎖定中小微企業多元振興發展，以及青年多元發展與薪資提升等重要議題，期盼透過細緻討論，作為政策推動依據。

行政院經濟發展委員會7月成立並舉行首次委員會議，首場顧問會議9月3日在台北國際會議中心舉行，除台積電前董事長劉德音發表專題演講，行政院前副院長林信義、工總名譽理事長許勝雄和中研院院士朱敬一等顧問，分別帶領小組討論創新經濟、均衡台灣與包容成長。

政院人士表示，第2次委員會已啟動籌備程序，具體時間將落在9月底，鎖定中小微企業多元振興發展、青年多元發展、薪資提升等議題討論，期盼透過委員會議聚焦並做出更細緻的討論，作為後續推動政策參考的依據。

台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強接受中央社訪問表示，台灣中小微企業占比超過9成，但近年成長趨緩，很高興經發會顧問會議關注此議題，並納入相關代表，讓他們反映實務上的痛點經驗，期盼能加速中小微企業成長，進而對台灣整體經濟成長產生正面助益。

談到如何協助中小微企業以及提升薪資，他建議政府可以思考鼓勵競爭力強、有盈餘的中小型企業上市櫃，讓資深員工除了薪資之外，還能擁有入股分紅。

針對數位與淨零轉型部分，他表示，中小微企業願意導入資訊服務業者，但是資服業者眾多、大小不一，建議政府可以先盤點並針對不同資服業者進行認證，讓廠商更安心；中小企業相比大企業，對ESG沒有那麼敏感，確實也需要政府協助提醒，希望政府聽取建議後，細膩決策。

朱敬一日前與其他3位經發會顧問林明仁、陳東升、劉錦添發出「對於經濟發展顧問會議的幾點提醒」聯合聲明指出，經發會部分顧問背後已經有世界級的大企業，卻仍盼政府提供租稅抵減，且顧問背景顯赫，稍不留意經發會就容易扭曲成「利益團體動員會議」等。政院回應，顧問的多元建議，都是基於促進台灣經濟與社會發展的政策建議或公益的建言，但建議仍須經過不同程序討論確認後，才會形成政府政策。

談到當天會議情形，擔任行政院經濟發展委員會顧問、包容成長小組共同召集人的中小企業總會理事長李育家接受中央社訪問時表示，未來是AI時代，產業面臨數位與淨零轉型雙重挑戰，因此顧問會議時，對於如何協助資源相較薄弱的中小微企業迎接世界挑戰，大家討論非常熱絡，但主要都是大方向，並未有給予明確經費或是相關稅負減免的方案，不至於有圖利想法。

李育家也說，包容成長小組議題包含協助中小微企業、薪資提升、擴大社會投資等，非常廣泛，召集人朱敬一與行政院秘書長龔明鑫熟稔業界與議題核心，因此討論聚焦成效不錯，當場也有學者建議政院未來提供單一窗口，再進一步強化議題水平整合與討論。