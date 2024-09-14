桂盟國際透過智慧聯網轉型 站穩自行車鏈條龍頭

經濟部產發署14日指出，身為全球最大的鏈條製造集團桂盟國際，為加速數位轉型，導入智慧聯網布局智慧製造，透過經濟部10人以上中小型製造業低碳及智慧化升級轉型個案補助經費，導入鏈條快扣自動化組立機，大幅提高了檢測精度、處理速度以及生產效率改善後整體OEE(Overall Equipment Effectiveness，整體設備效率）由61.87%提升至85.85%。

產發署表示，自行車是風靡全球且歷久不衰的休閒運動，台灣的自行車人口也逐年增加，台灣除了半導體在國際占有一席之地外，享譽全球十大品牌高階自行車的零件皆源自於台灣，顯示台灣持續扮演自行車產業重要角色，桂盟國際，在自行車組車市場佔據領先地位，更積極拓展歐美自行車市占率與知名度，並致力於電動自行車專用鏈條的研發，與各大廠牌中驅馬達傳動系統均能高度相容。

然而桂盟國際在生產過程中，面臨許多問題，包括鏈條快扣組立機生產效率較低、零件混料及組立尺寸等品質問題難以進行檢測，一旦有混料或是成品尺寸誤差太大將會造成不良率提升；另廠內設備新舊不一且使用不同控制器，面臨生產目標和實際產能間差距不明顯、生產排程不精確、停機資訊無法即時掌握等問題；此外，生產系統僅顯示於設備主機，異常警示僅以電子郵件發送主管，對於監控及決策較不即時且不夠直覺。

為加速數位轉型，導入智慧聯網布局智慧製造，桂盟國際爭取經濟部10人以上中小型製造業低碳及智慧化升級轉型個案補助經費，導入鏈條快扣自動化組立機，大幅提高了檢測精度、處理速度以及生產效率，可線上即時進行組立規格尺寸 AOI (Automated Optical Inspection，自動光學檢測)量測並記錄，減少人員檢測的時間，降低因混料造成不良品情形；另透過機聯網雲端可視化系統，可以自動取得生產中機台狀態，透過機上盒回傳停機原因統計分析及紀錄，能直覺監控製程，可即時決策，穩定控制製程，滿足預先設定規格要求。

改善後整體稼動率由80%提升至95%，停機時間減少了75%、產能使用率由80%提升至91%，產量提高了13.75%、生產良率由96.67%提升至99.31%，不良品率降低了80%、整體OEE(Overall Equipment Effectiveness，整體設備效率）由61.87%提升至85.85%，相當於用3.6條生產線就能完成原本5條生產線的工作量。效益顯著，大幅提升產線產能。

產發署強調，未來將持續提供各項輔導資源，協助企業導入創新技術，提升國際競爭力。