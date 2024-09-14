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離岸風電3-3期撤國產化 業界：增3-2期簽約變數

中央社／ 台北14日電
台灣歷經逾8年離岸風電國產化練兵期，區塊開發3-3期將正式撤除國產化規定。圖為雲林縣離岸風電基座。記者蔡維斌／攝影
台灣歷經逾8年離岸風電國產化練兵期，區塊開發3-3期將正式撤除國產化規定。圖為雲林縣離岸風電基座。記者蔡維斌／攝影

台灣歷經逾8年離岸風電國產化練兵期，區塊開發3-3期將正式撤除國產化規定。業界認為，恐增添3-2期行政契約簽署變數，各家不排除等到3-3期再重標；但也有業者認為，3-3期時程未明，以投資者角度，有取得專案更重要。

歐盟主張風電國產化政策違反世界貿易組織（WTO）規定，台歐雙方昨天在比利時布魯塞爾舉行首場諮商會議，經濟部向歐盟明確表達「打開國產化限制」，定調區塊開發3-3期將完全撤除國產化（產業關聯政策）。

至於已公布得標結果的3-2期，則會在確保併網進度情況下，綜合考量交貨期、品質、價格，交由產發署確認決定放寬程度。業界解讀，如是以交期為考量處理，「跟取消國產化沒什麼兩樣」。

風電建置成本居高不下，加上放寬政策細節尚未出爐，近期市場傳出多家3-2期得標風場無法準時簽署行政契約，如今3-3期取消國產化，更增3-2期簽約變數。

業界人士指出，政府應會設置3-2期棄標但書，否則能不做國產化，加上後續國際上普遍預期降息，融資成本可望降低，併網時間又可往後，工程船的壅塞情形說不定也會緩解，「這樣為什麼不放棄重來？當然也必須有不一定標得到的心理準備」。

一名外商業者認為，3-3期時程未明，以投資者角度，有取得專案更重要，且風場成本上升是國際趨勢，從近日紐約決標風場成本仍高可見一斑，不會因為「有沒有國產化」而顯著下修。

本土開發商指出，以目前情勢來看，取消產業關聯後，只有水下基礎可望降低成本，風機應不至於，因兩大風機系統商在價格上存在默契。

由於區塊開發階段國產化規定採逐期放寬，3-1期國產化壓力最沈重，有3-1期風場業者喊苦，現在成本非常高，仍須觀望能如何在政策的變動下取得實際效益，亦不排除等到3-3期再重標。

另外，雖然經濟部已新增國內供應鏈產能不足、價差過高為不可抗力因素，可經個案審查開放進口，業者不諱言，不同於併網時間可「通案」延長一年，國產化放寬是「個案處理」，銀行仍會以最高風險看待，難對風場融資有實質助益。

離岸風電

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