台電擬推工廠表後儲能時間電價 尖離峰價差達4倍

為因應夜尖峰挑戰，同時促進儲能市場健全發展，台電擬針對高壓以上工廠用戶推出「表後儲能」時間電價，尖峰時段每度逾新台幣10元、離峰時段僅約2元，尖離峰價差達4倍，預計近期提報經濟部，年底前正式上路。

儲能市場可區分為表前與表後，表前儲能主要應用在台電輔助服務（透過電力交易平台）、太陽光電結合儲能（俗稱光儲合一）、用電大戶義務。表後儲能較為可行的是安裝在工廠廠區內，作為緊急備用電源，或者透過離尖峰用電管理節省電費等，但在台灣尚未普及，因儲能設備昂貴。

參考能源署資料，儲能設備每MWh建置成本約1250萬，假設使用年限10年、充放電損失20%，儲能放電成本每度7.1元。也就是說，以目前儲能設置成本來看，尖離峰價差得至少7、8元，用戶才有誘因投入儲能設備建置。

為促進儲能市場健全發展，台電參考電動車專用時間電價，規劃針對高壓以上用戶增訂「表後儲能」時間電價，時段及流動電費價差均比照電動車時間電價，夏季、非夏季尖峰時段每度超過10元，離峰時段每度僅約2元，尖離峰價差逾4倍，為目前時間電價中價差最高者。

除了尖離峰價差誘因，台電指出，時間電價分成基本電費與流動電費，用戶尖峰用電量決定契約容量，連動基本電費，因此如果用戶能降低尖峰時段用電，改在離峰時段多用電，也可進一步節省基本電費。

至於預期成效，台電表示，時間電價精髓在「削峰填谷」，可助力穩定夜尖峰，讓台電未來減少興建電力建設壓力；對廠商來說，自建儲能設備亦有助其維持生產穩定。

台電也初步設定參與目標量為具有生產性質工廠類高壓用戶契約容量的1%、約225MW，預期可抑低尖峰用電113MW，接近一台小機組發電量。

另一方面，台電2021年底啟動電力交易平台，當時推估商機上看百億，吸引一票業者投入，漸漸供過於求，結清價格持續下修，不少業者採購儲能電池無處可用，儲能市場瀰漫悲觀氛圍。台電、能源署均認為，表後儲能時間電價上路後，有望緩解市場現況。