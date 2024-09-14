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台灣影響力逐漸擴大 食品業者搶攻美國市場

中央社／ 洛杉磯13日專電
經營大洛杉磯地區亞洲食品批發「新台灣」（NTfoods）的業者李明俊在台灣出生，8歲移居美國。中央社
經營大洛杉磯地區亞洲食品批發「新台灣」（NTfoods）的業者李明俊在台灣出生，8歲移居美國。中央社

食物代表文化，台灣食品在美國的影響力逐漸擴大，13家業者今天在洛杉磯以快閃店的形式，搶攻美國市場。

經濟部國際貿易署委託外貿協會，今天在洛杉磯郊區的批發賣場「新台灣」（NTfoods）舉行一場「台灣食品商機媒合團：美國洛杉磯站快閃店」活動，13家業者在這裡擺攤提供試吃。

「新台灣」是一家大型批發賣場，專門販售亞洲食材給大洛杉磯地區的台灣、日本、韓國、越南、泰國等亞洲餐廳，同時也開放給一般消費者。

賣場負責人李明俊向中央社分享他對市場的觀察：台灣食物在美國屬於利基市場（niche），屬於規模較小、但獨具特色的產品；隨著移民、留學生、科技產業帶動交流，台灣美食的影響力逐漸擴大。

台灣出生、8歲移居美國的李明俊，主要語言是英語。他說，現在越來越多美國人對台灣食物感到好奇，也有更多人知道，台灣食物與一般的中國食物有什麼不同。

李明俊觀察，台灣食物的影響力正在一步一步擴大，像是在華人、亞洲人比較少的州，也都逐漸可以接受珍珠奶茶，一部分原因是台灣移民，到不同的州讀大學之後，把餐飲業帶到一些原本較少台灣人居住的州。

隨著這些台裔大學生在當地就業，這些餐飲業者也在美國各地擴散開來。此外，如德州或亞利桑那州，因為有半導體工廠和科技公司，吸引了亞洲人在當地居住，也把台灣食物帶進了當地社區。

香港出生、台灣長大的加州聖蓋博市長吳程遠表示，食物是文化交流的橋梁，台灣美食如珍珠奶茶、鹽酥雞在加州受到不分族群的喜愛，台灣是加州第6大的貿易夥伴，未來可望有更多台灣美食在此發展。

現場的試吃攤位有台灣的鳳梨酥、珍珠奶茶、糕餅點心、抹醬、牛軋糖、南棗核桃糕及沖泡米粉等，除了展示、試吃讓美國消費者嘗鮮之外，外貿協會也安排洽談會，提供業者對業者的商機媒合。

奶茶 美國 餐飲業

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