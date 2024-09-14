政院拍板基本工資調漲 月薪28590元、時薪190元

行政院長卓榮泰已核定每月最低工資為二萬八五九○元，每小時最低工資為一九○元，將從明年一月一日實施。卓榮泰表示，感謝最低工資審議委員會在考量勞工生活需求以及產業財務負擔後作出結論，也讓經濟發展的果實能與勞工共享。行政院估計，明年度調整最低工資，將可有二五七萬名勞工受惠。

行政院發言人李慧芝指出，這次最低工資調整是首次依據最新頒布施行的「最低工資法」程序，由最低工資審議委員會按照法律規定，參採消費者物價指數年增率擬訂調整幅度等標準，針對最低工資調整金額進行審議並提出調整建議。

這次會議審查結論由現行每月基本工資二萬七四七○元，調整為二萬八五九○元，時薪從現行一八三元調整為一九○元。李慧芝說，行政院已依此調整建議核定，並從明年元旦起實施。明年度調升最低工資，月薪部分預估約有一八九點五萬名勞工（本勞一五二點七萬人，外勞三六點八萬人）受惠；時薪則預估約有六七點六八萬名本國勞工受惠。