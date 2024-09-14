「AI財富」大餅誘人 兵家必爭

隨著AI熱潮持續，台灣金融和房地產資產在過去四年內顯著增長，吸引多家跨國金融公司擴展業務及更多的投資人。對此，安聯投信、保德信投信等都對台灣的財富管理市場成長性抱持正向樂觀的看法。

安聯投信總經理陳彥婷表示，AI已成當前重要趨勢，尤其是生成式AI，預計在未來十年內商機將達到1.3兆美元，年複合成長率超過40%，催生大量跨界發展和新商機。

保德信投資管理（PGIM）總經理梅以德表示，台灣基金市場的核心策略仍是提升「產品績效」，以吸引客戶信賴。另外，為呼應政府推動外資深耕台灣的政策，未來預計主管機關若開放「主動式ETF」，並通過相關法規後，保德信將會利用在全球固定收益市場的優勢參與債券市場。