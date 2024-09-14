「AI財富」噴發 民眾資產增三成…六跨國公司搶商機

隨著人工智慧（AI）熱潮持續延燒，生產約九成的AI先進半導體的台灣「AI財富」也大噴發，去年台灣人的金融和房地產資產比2019年增加三分之一至6兆美元，吸引安聯投信（Allianz）、聯博投信（AllianceBernstein）及摩根大通（小摩）等至少六家跨國金融公司擴大台灣業務，搶攻資產管理市場。

管理新台幣逾1兆元資金的安聯投信，正推出一檔聚焦AI的基金，計劃打造一支台灣的投資團隊。安聯投信估算，到2028年時，AI產業將為台灣創造超過3,700億美元財富。台灣證券業協會資料顯示，2022年12月以來，台灣資產管理業者管理的資產成長50%至5,090億美元。

聯博投信（AllianceBernstein）表示，考慮擴大台北辦事處，以推出新產品。

另外，保德信投信（Prudential Financial）的投資管理部門PGIM，也準備在台灣提供指數型基金（ETF）商品。

小摩8月已推出一檔專為台灣投資人量身定製的共同基金，今夏舉行上百場客戶說明會加以推廣。

摩根資產管理台灣區董事長唐德瑜表示，只花一周，籌資金額就達到台灣法規允許首輪募資上限的新台幣100億元。

瑞銀集團（UBS）預測，到2028年的五年裡，台灣百萬美元富豪的人數將增加50%至近120萬人，增速傲視全球任何市場。

跨國資產管理業正瞄準身價介於100萬-3,000萬美元、喜愛投資科技股的企業家，並以有望提供更高報酬率的債券，吸引傳統規避風險的客戶。

瑞銀投信台灣投資長陳碩存說：「我們看到固定收益產品因為波動率低、收益亮眼，且具潛在資本增值，愈來愈受關注。」

跨國業者也在台灣面臨當地資產管理業者的激烈競爭，台灣資產管理公司的優勢在於與台灣的關連程度高，也累積豐富市場經驗。國泰投信董事長張錫就表示，「我們比外國公司更了解在地市場」。

隨著AI為台灣人創造新財富，台灣的投資人的投資組合也在變化。國泰投信和其他台灣業者正忙著推出主動型ETF，小摩和野村投信表示，正考慮推出這種台灣當局近來才放行的商品。

AI熱潮正帶動跨國企業和當地業者的台灣業務，除了傳統富裕客戶對ETF也愈來愈感興趣，也有機會吸引新一代客戶。安聯投信投資長張惟閔說，「AI新富」的最大特徵是較年輕的數位原住民，對新事物和新科技的接受度高，更願意承擔風險。