傳AIT處長谷立言拜會莊翠雲談台美租稅協定 財部未證實

傳出美國在台協會（AIT）新任處長谷立言13日下午拜會財政部長莊翠雲，外界預料雙方有望談論台美避免雙重課稅協定等議題；不過，財政部官員低調對此未證實。

谷立言（Raymond Greene）7月9日就任後，陸續拜會經濟部、海委會等部會，傳出他今天下午拜會財政部，雙方會談時間約1小時，外界認為此次雙方見面有機會討論台美避免雙重課稅協定等議題。

不過對於谷立言來訪消息，財政部低調尚未證實。

台美避免雙重課稅協定討論已久，台商海外布局分散市場，對美投資比例大幅增加，但台灣和美國沒有簽署租稅協定，雙重課稅問題成為台商痛點，美國參議院財政委員會去年9月14日以全票贊成通過台美避免雙重課稅相關法案。

原本台美避免雙重課稅協定預計今年上半年通過，不過受到美國選舉影響仍卡關，莊翠雲6月在立法院時表示，台美避免雙重課稅協定法案是包裹在大的法案，國會兩黨對於台美避免雙重課稅協定並沒有不同意見，只是對於同樣包裹在內的其他法案有不同意見，今年正好遇美國到大選，但台灣並沒有放棄繼續溝通。