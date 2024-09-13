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涉洗產地？Gogoro VIVA車主免驚 經部不追討7千元補助

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
Gogoro VIVA被檢舉不符合動電機車補助資格，經濟部表示，已啟動行政調查，9月底將召開審查會釐清真相，目前沒有預設立場。聯合報系資料照
Gogoro VIVA被檢舉不符合動電機車補助資格，經濟部表示，已啟動行政調查，9月底將召開審查會釐清真相，目前沒有預設立場。聯合報系資料照

台灣電動車龍頭Gogoro遭檢舉VIVA車款使用中國製關鍵零組件，不符合購買電動機車的補助資格，經濟部表示，今年6月接獲立委轉告此事後已展開行政調查作業，9月底就會召開審查會議，審查業者提供說明文件以釐清案情，經濟部強調，若調查結果確認業者違規，經濟部也不會向購買Gogoro VIVA車款的消費者索回補助金額。

經濟部表示，Gogoro VIVA不是新車已經上市很久，雖然現在仍有銷售，但數量已經很少，外傳VIVA的關鍵零組件洗產地，詐領經濟部補助6億元一事，官員澄清，消費者新購一台Gogoro VIVA可獲得7千元的補助，目前全部的補助金額可能沒有6億元這麼多，且新購電動車的7000元補助，並未經過Gogoro之手，而是直接補貼給消費者。

對於9月底的審查會議，經濟部沒有預設立場，針對檢舉內容，經濟部要先經過確認，因此須要召開審查會議，釐清廠商是否違規，如果沒有違規，當然就不會有任何改變，如果審查結果發現違規，再視違規情節及內容做處理。

如果業者違規，欺騙經濟部與消費者，經濟部是否會向廠商求償？官員表示，需要先釐清是否有違規的事實，若VIVA不符合電動機車補助規定，就不應該向政府拿補助，但消費者是無辜受牽連，因此應由業者扛起責任。

Gogoro 消費 經濟部

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