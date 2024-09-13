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連續31年 台電今全台10縣市5500人淨灘

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
台電今日舉行2024年聯合淨灘活動，由董事長曾文生（圖中）帶領同仁投入淨灘。圖／台電提供
台電今日舉行2024年聯合淨灘活動，由董事長曾文生（圖中）帶領同仁投入淨灘。圖／台電提供

台電13日號召24個電廠及區處單位，超過5500人在全台10縣市15處海岸同步開跑。台電表示，這次全台淨灘共撿拾約5.8噸垃圾，而近10年已累計清除約175噸，相當於超過9000多個大型垃圾袋，約減少逾360噸碳排。

台電自1994年起響應「世界清潔日」，每年都會發起聯合淨灘，今年邁入第31個年頭。

台電今日舉行2024年台電聯合淨灘活動，由董事長曾文生號召公司同仁在10縣市響應淨灘，今年活動主場選在全國規模最大、並首度舉辦「沙雕藝術節」的苗栗通霄海水浴場，不遠處就是一年可供應全台約10%電力的台電通霄電廠，設有目前全國發電效率最高的燃氣複循環機組，2023年供電近260億度，等同逾600萬家戶一年用電量。現場由通霄鎮鎮長張可欣等各界貴賓，及通霄國小師生、在地里民、環保志工隊、台電同仁等，共超過600人參與。

台電指出，今天台電聯合淨灘日也是通霄沙雕藝術節好評延長展出的最後一天，現場有台灣、日本、南韓等國際沙雕團隊共同打造的15件大型創作，可以邊淨灘邊欣賞。其中，「真超級英雄」作品以台電人為主題，刻畫平時電桿上工作身影，而台電今年淨灘主題「齊心淨力、點亮海洋」也呼應藝術節由美麗沙雕呈現，替代一次性的活動製作物。

這次除了淨灘活動外，台電也於通霄主場設置環境教育、節電推廣、微藻固碳及魚苗放流等宣導攤位，讓參與淨灘的民眾為海洋盡心力之餘，也獲得環保知識，還能讓用電生活更便利。

台電說明，其實發電與海洋緊密相關，電廠發電需穩定水源協助冷卻，因而多設於海濱，故平時即需定期清理海中垃圾、漂流木等海洋廢棄物，確保機組安全及穩定供電。台電自1994年起推動淨灘活動已邁入第31年，並從2019年起呼應環境部「向海致敬—海岸清潔維護計畫」，及自2004年投入「海岸認養」，今年共有基隆協和、高雄興達及金門塔山等10座電廠認養約13公里海岸線，台電也於2017年獲環保署「淨灘場次最多單位」認證，為企業落實社會責任立下典範。

台電 淨灘

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