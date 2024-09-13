Gogoro兩款車爆詐領政府補助逾6億 經濟部回應了

針對Gogoro有兩款車被爆詐領政府補助，經濟部官員13日證實，的確收到檢舉，業者說明文件也已補齊，9月底前將開會進行審查，屆時將會有結果。

據傳，Gogoro有兩車款被爆使用大陸製關鍵零組件，卻仍違規申請政府補助，包括銷售超過四萬台Gogoro VIVA使用大陸零件（控制器馬達），已領取政府補助超過六億元。

經濟部官員13日指出，的確收到檢舉，也要求Gogoro提供資料並說明。此外，經濟部官員也說明，關於電動機車的補助，補助金額是撥給消費者，並沒有進到業者的口袋。

經濟部官員還提到，其實在2021年就接獲檢舉，當時更有檢調介入，但並沒有做出裁罰決議，此次更為謹慎，加上零件產地一事涉及層面甚廣，需要較長時間審查，也希望毋枉毋縱。