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谷立言拜會莊翠雲談及台美租稅協定？ 財政部低調回應

中央社／ 台北13日電
新上任的美國在台協會處長谷立言今（13）日拜會財政部長莊翠雲，雙方會談約1小時，外界預期有望觸及台美避免雙重課稅協定（ADTA）等議題，對此財政部低調不予評論。聯合報系資料照
新上任的美國在台協會處長谷立言今（13）日拜會財政部長莊翠雲，雙方會談約1小時，外界預期有望觸及台美避免雙重課稅協定（ADTA）等議題，對此財政部低調不予評論。聯合報系資料照

新上任的美國在台協會處長谷立言今天下午拜會財政部莊翠雲，雙方會談約1小時，外界預期有望觸及台美避免雙重課稅協定（ADTA）等議題，對此財政部低調不予評論。

美國在台協會（AIT）處長谷立言（RaymondGreene）7月9日就任後，陸續拜會經濟部、海委會等部會首長，谷立言今天下午拜會莊翠雲，雙方會談約1小時，外界預期，這次谷立言拜會莊翠雲，有望觸及台美避免雙重課稅協定、台美21世紀貿易倡議等重大議題。

對於谷立言來訪一事，財政部僅表示，不予評論。

台美避免雙重課稅協定向來是台灣廠商關注議題，莊翠雲今年6月於立法院表示，美國國會兩黨國會議員對於ADTA並沒有不同意見，只是對於同樣包裹在內的美國國內稅法有不同意見；今年遇到美國大選，但台灣繼續溝通，對本屆美國國會並沒有放棄努力。

2023年6月1日簽署的台美貿易倡議首批協定，涵蓋關務行政及貿易便捷化，財政部去年已公告相關通關作業要點，但美國國會制定「美台21世紀貿易倡議首批協定執行法」，訂定協定生效所需完成的工作及程序。因此台美依據該執行法，自2023年8月至今年4月間，就雙方執行實務嚴謹檢視。

行政院經貿談判辦公室今年8月6日指出，依據上述執行法，台美首批協定在美國貿易代表戴琪提交執行報告後，至少需60天才能生效。

經濟部 美國在台協會 莊翠雲 財政部

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