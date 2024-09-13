行政院拍板最低工資調漲！月薪2萬8590 估逾189萬勞工受惠

勞動部日前召開最低工資審議委員會，會中通過明年基本工資每月最低工資為新臺幣28,590元，每小時最低工資為190元，行政院發言人李慧芝13日表示，院長卓榮泰已核定，將自明年1月1日實施，估189.5萬名月薪勞工、67.68萬打工族受惠。

李慧芝指出，此次最低工資的調整，是首次依據甫施行的「最低工資法」程序，由最低工資審議委員會按照法律規定參採消費者物價指數年增率擬訂調整幅度等標準，就最低工資調整金額進行審議並提出調整建議，此次會議審查結論即由現行每月基本工資27,470元，調整為28,590元，現行每小時基本工資183元，調整為190元，行政院已依此調整建議核定，並自明年1月1日實施，並感謝最低工資審議委員會在考量勞工生活需求以及產業財務負擔後作出結論，也讓經濟發展的果實能與勞工共享。

李慧芝補充，明年度調升最低工資，有關每月最低工資部分，預估約有189.5萬名勞工（本勞152.7萬人，外勞36.8萬人）受惠；每小時最低工資部分，預估約有67.68萬名本國勞工受惠。