國安人士：與國際協力應對境外網攻 適時提升警戒

國內近日遭受境外網路攻擊，國安人士今天表示，國安部門密切注意近年境外勢力對區域各國進行網路攻擊，會跟國際共同協力應對，國安單位也會協助跟資安單位共同關注事態發展、加強協助防護應變，適時提升警戒層級。

親俄羅斯的駭客組織NoName057近期宣稱已經對台灣政府發起分散式阻斷服務（DDoS）攻擊，包括交通、地方政府財稅網站陸續都成為目標，台灣證券交易所、主計總處、兆豐金、彰化銀行等網站昨天下午陸續傳出當機、連不上網頁情況。數發部資安署昨天表示，是部分網站遭受分散式阻斷服務（DDoS）侵擾。

行政院今天嚴厲譴責國際駭客對台灣等許多國家進行無端的網路滋擾，強調資安及國安單位都有掌握相關情資。行政院國家資通安全會報召集人鄭麗君已要求數位發展部資通安全署密切掌握相關情況，並協助各機關共同加強防護應變。

針對國際駭客近年來進行無端的網路滋擾，國安人士下午表示，國安單位密切關注境外勢力對區域的干擾，協助機關跟各國協力應對境外網路威脅。

該人士說，其他各國中，這幾天就有德國情報局警告俄軍方駭客對北約歐盟國家發動網攻、威脅區域安全；去年日本在廣島主辦G7峰會前就發生遭受網路攻擊；澳洲政府近年也遭遇越來越多起嚴重網路攻擊，因此在今年7月時澳洲政府與盟友合作，公開指責中國國家資助的駭客組織「先進持續性威脅40」對澳洲政府及民間部門持續發動網路攻擊，並公布其攻擊手法及案例。

國安人士說，對於境外勢力對區域的不當騷擾行為，政府除譴責這類非法行徑外，也將與國際社會共同協力對應。