8月租金指數106.71創新高 房租連漲37個月

根據主計總處最新統計顯示，今年8月的租金指數來到106.71，連續37個月刷新天花板，且年增率也連續13個月超過2%，使租屋族的負擔與日俱增，租客申辦租金補貼似乎也愈來愈積極，今年第2季租金補貼的核撥戶數高達44.2萬戶，較去年同期的21.5萬戶翻倍成長。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年受房價上漲、央行升息、裝修維護成本提高等影響，帶動租金漲勢，加上今年下半年又有囤房稅2.0實施，部分房東預期持有成本將增加，欲漲租轉嫁稅負，使租金指數一再改寫新高紀錄。

張旭嵐指出，新青安貸款族受自住條款限制，房屋無法出租，尤其都會區核心地帶需求旺盛，優質的租屋物件仍呈現供不應求的狀況。

面對租金漲勢，政府300億元租金補貼政策也成了租屋族的及時雨，今年第2季租金補貼核撥戶數超過44萬戶，創下政策實施以來的新高，其中又以台中市核撥8.3萬戶最多。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台中市為中部唯一的發展中樞，與北北桃、南高的多核心發展不同，因此周邊各縣市湧入台中就業租屋的集中度相對高；加上台中市申辦租補的所得門檻比雙北低，符合條件的租屋族比例較高；且台中市區有多所學生數破萬的大專院校，大學生申辦租補的情況熱絡，使台中成為申辦租金補貼最踴躍的縣市。