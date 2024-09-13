Gogoro董事長暨執行長陸學森辭任 給員工的一封信曝光

Gogoro董事長暨執行長陸學森辭任後給所有員工的一封信，信的標題為：Gogoro開始了一個大膽的使命：在台灣創造一個新產業，讓世界變得更美好。內容如下：

2011年，Gogoro開始了一個大膽的使命：在台灣創造一個新產業，讓世界變得更美好。

我們的願景是透過創造智慧、可更換電池來改變能源產業，這些電池可以徹底改變許多其他產業，從兩輪交通的未來開始。我們設想一個新的台灣本土商業生態系統的誕生，可以為全球的永續發展和經濟做出有意義的貢獻。

在過去13年裡，我們共同努力開發創新技術和產品，建立先進的內部製造能力，建立和運營我們自己的零售、售後服務和電池更換網絡，並與台灣廣大客戶建立牢固的合作夥伴關係。在台灣政府和台灣眾多客戶的大力支持下，我們有幸經歷了公司的快速發展。

看到Gogoro的創新在全球範圍內得到認可，從我們的智慧滑板車和智慧電池交換系統到我最自豪的成就之一，即我們的智慧電池演變為分散式能源儲存系統，我們感到很鼓舞。

經過深思熟慮，我做出了辭去Gogoro執行長兼董事長職務的艱難決定。這個決定並不容易，但我相信，隨著我們進入下一階段的成長，對公司和我來說，現在是過渡領導層的正確時機。

從成立之初，Gogoro就成為全球知名的電池交換發明者和全球最大交換網路的營運商，這是一段非凡的旅程。我對我們共同取得的成就感到無比自豪，從推出突破性的產品和服務到培育創新的企業文化。我們一起「把不可能變成可能」。如果沒有你們每個人的奉獻和熱情，這一切都是不可能實現的。你們的辛勤工作和熱情造就了Gogoro的成功，我對此深表感激。

雖然我辭去目前的職務，但我對我們的使命和願景的承諾仍然存在。我對Gogoro光明的未來依然充滿信心。我將永遠是Gogoro最大的擁護者，我期待看到公司從新的角度繼續發展並取得成功。

感謝您在整個旅程中的信任、合作和支持。能夠與你們每個人一起創造這家令人難以置信的公司，我感到非常榮幸。

我會想念你們的！