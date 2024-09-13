遭爆壓低成本「洗產地詐領補助」 Gogoro董座暨執行長陸學森請辭

電動機車龍頭Gogoro爆出為了壓低成本，使用大陸製零件，以「洗產地」的方式詐領補助。Gogoro代理執行長姜家煒今日親上火線澄清，強調相關事件有根本原因，正跟主管機關釐清真相，以車主權益不受損為最高原則。

今日Gogoro董事會上，原執行長、也是創辦人陸學森宣布辭任，由潤成投控董事長、潤泰集團法務長曾達夢接任董事長，執行長一職也由原台灣總經理姜家煒擔任。

被問及陸學森是否是為相關事件負責，為近期風波「止血」，姜家煒並未多做回應，但仍肯定陸學森的貢獻，「他做這個決定一定有他的理由」。至於此番人事變動，是否代表潤泰集團入主，他則表示，潤泰集團是長期投資且未賣過持股，因此不會特別解讀曾達夢扮演的角色。

一直以來Gogoro都穩坐電動機車龍頭寶座，不但有國發基金、潤泰集團總裁尹衍樑投資，更在2022年4月於納斯達克掛牌上市，只是由於一直未能獲利，股價也有掛牌當日的14.03美元一路走跌，至今僅約1美元。

姜家煒表示，股價方面，好好做好該做的事情為拉抬股價的唯一方法，把產品做好，得到消費者認同，自然股價會回升。

此次Gogoro有兩車款被爆使用大陸製關鍵零組件，卻仍違規申請政府補助，其中包括銷售超過4萬台Gogoro VIVA使用大陸零件，已經領取政府補助超過6億元

而今年3月上市即連續6個月坐上電動機車銷售冠軍的JEGO，也被爆直接使用大陸廣東廠商「高標智能科技」生產的馬達控制器，以及大陸廠商「信質電機」的馬達定子、重要零件矽鋼片組裝動力系統，但補助還未發放。

對於詐領補助一案是否確有其事，姜家煒僅表示，相信Gogoro國產比率是數一數二的高，如VIVA國產化比率88.96%，也會堅守台灣公司該有的本分。

經濟部則證實，的確收到檢舉，也要求Gogoro提供資料並且說明，只是目前仍在審查當中，還未有結果。