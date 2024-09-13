永豐金證券：降息循環啟動 聚焦 AI、半導體、房地產

美國聯準會降息在即，產業多空訊息交雜，投資市場方向混沌不明。永豐金證券舉辦第3季產業投資論壇，安排6場專題演講、16家上市櫃公司參與，論壇焦點持續關注人工智慧AI相關趨勢、先進封裝與機器人等產業發展；並針對近期房地產市場變化安排行業專家剖析。

永豐金證券表示，美國非農就業數字降溫引發市場對經濟放緩的擔憂，7月CPI為2021年3月以來首次降至3%以下，使得FED有底氣進行降息以支持美國就業與經濟增長。市場雖對輝達新產品遞延上市感到失望，但不影響2025年出貨預估，趁拉回仍可布局關供應鏈，短線上可先聚焦蘋果發表會相關供應鏈受惠股。

永豐金證券表示，在降息循環及科技業資本支出增加帶動下，將有助於美國明年經濟成長與企業獲利增長，可關注半導體先進製程、IC設計、被動元件、蘋果供應鏈與自行車族群等產業。

台灣新思科技業務副總林東瑩在演講中提到，正當摩爾定律趨緩再加上晶片到系統複雜度日益升高之際，多晶粒系統架構及系統級電子數字孿生將可為生成式AI、無人車和超大型資料中心等領域的創新，提供持續加速發展的能力。預估2025年半導體上下游產業將共同合作，更廣泛採用多晶粒系統及電子數字孿生，在晶片設計和終端應用上激發許多創新。

達麗建設副總廖政雄表示，2023年至2024年房價因恐慌性買盤及通膨保值需求造成熱銷及房價上漲，雖短期受限貸令影響，消費者將進入觀望期造成交易量縮小，但長期而言，不動產市場因供給不足、剛性需求強勁、及政府政策作多三個主要因素，市場價量長期仍屬穩定發展。

本次論壇並邀請多位行業專家，針對「美國AI & Big Data Expo─生成式AI創新發展與風險因應」、「自主移動機器人應用趨勢-台灣產業機會」、「現行先進封裝技術的解析與優勢」、「地緣政治下台灣經濟與產業展望」等議題，提供深入淺出的產業趨勢演講，讓與會的機構法人能了解整體的市場輪廓，並安排包括群聯（8299）、旺矽（6223）、臻鼎（4958）、佳世達（2352）等多家重要科技公司，針對今明兩年營運展望與機構法人進行交流，掌握中長線產業趨勢與投資方向。