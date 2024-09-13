旅宿缺工有解？觀光署擬修法延長外籍生實習 預計明年上路

對於旅宿業者的缺工難題，交通部觀光署長周永暉13日鬆口表示，將修正外籍學生來台實習要點，預計要把實習許可時間六個月延長至一年，預計明年元旦上路。

疫情後面對景氣回溫，各產業對於勞工需求也有所增長，尤其旅宿業勞工缺口更為明顯。對此，周永暉指出，對於缺工議題行政團隊都相當慎重，當然就業問題還是要以本國勞工為優先。

不過，周永暉也說，對於旅宿業缺工問題，觀光署也正在與經濟部討論要修正「企業及法人申請外國籍學生來中華民國實習要點」其中，申請外國籍學生來我國實習之許可期間，最長為六個月，將研擬延長至一年，預計近期就能公告。

至於何時上路，周永暉說，如果行政流程順利，有望能在預告期滿後就修正上路，預計可趕在明年元旦上線。