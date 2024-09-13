國際油價續跌 下週汽柴油估降4角、5角

國際油價持續走跌，搭配中油油價雙平穩機制，預估16日凌晨零時起，汽、柴油每公升各調降新台幣0.4元、0.5元；若按預期降幅，發油量最大的95無鉛汽油每公升降至30.6元。

美國公布8月非農業就業人口數據低於預期，沙烏地阿拉伯調降10月銷往亞洲原油官價，以及石油輸出國家組織（OPEC）及美國能源署（IEA）公布報告顯示，全球石油需求成長速度大幅放緩，國際油價走跌。

根據中油浮動油價公式，累算至9月12日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶71.85美元，較上週74.99美元下跌3.14美元；新台幣兌美元匯率為32.124元，較上週32.054元貶值0.07元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油每公升零售價調降0.3元，柴油調降0.4元。

中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估16日凌晨零時起，汽油每公升調降0.4元、柴油調降0.5元。

依照預測，92無鉛汽油每公升29.1元，95無鉛汽油每公升30.6元，98無鉛汽油每公升32.6元，超級柴油每公升27.7元。