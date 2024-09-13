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台灣遭親俄駭客盯上 政院：相關單位已掌握情資

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
親俄駭客NoName057本周盯上台灣，行政院發言人李慧芝13日表示，政府資安及國安單位皆有掌握情資並持續關注。路透
親俄駭客NoName057本周盯上台灣，行政院發言人李慧芝13日表示，政府資安及國安單位皆有掌握情資並持續關注。路透

針對近日國內遭受境外網路DDoS攻擊一事，行政院發言人李慧芝13日表示，政府資安及國安單位皆有掌握情資並持續關注，也將持續透過國安單位協力各國應對網路威脅聯防應處。

親俄駭客NoName057本周盯上台灣，從本周二開始，就針對政府單位發動攻擊，Noname更是直接挑明攻打證交所、兆豐、彰化銀行等單位，證交所官網一度當機；更令人擔心的是，不只是Noname，另外一個親俄駭客團隊RipperSec今日開始也一起加入攻打台灣行列，而且，RipperSec不只攻打政府單位，就連私人企業也打。

對此，李慧芝表示，行政院對於國際駭客近期對各國進行無端的網路滋擾、造成區域各國嚴重困擾一事表達嚴厲譴責，行政院國家資通安全會報召集人鄭麗君副院長已要求數位發展部資通安全署密切掌握相關情況，並協助各機關共同加強防護應變。

李慧芝說，對於近期國際駭客族群對包含台灣等許多國家所為的網路侵擾攻擊，政府資安及國安單位皆有掌握情資並持續關注，並已經通知中央地方各機關注意聯防，政府也將持續透過國安單位協力各國應對網路威脅聯防應處，以維護整體資通訊安全，請國人放心。

國安 證交所 駭客

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