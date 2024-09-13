現觀科技獲經濟部補助 預期將打入歐盟6G實驗網計畫

經濟部產業技術司近日召開A+企業創新研發淬鍊計畫113年度第7次決審會議，會中通過巧新科技工業(主導)、永進機械工業聯合申請「電動車鋁輪圈次世代節能製造技術整合開發計畫」、鐿鈦科技申請「創新混合式多軌衛星移動通訊終端前瞻技術研發計畫」、現觀科技(主導)、智宏網聯合申請「通感融合電信大數據網路暨相關行動定位技術開發計畫」等三項研發計畫，預期衍生投資逾新台幣7億元、創造產值逾新台幣150億元。

經濟部產業技術司指出，現觀科技、智宏網聯合申請的「通感融合電信大數據網路暨相關行動定位技術開發計畫」，為全球首例AI結合通訊及感測開發精準定位技術，大幅增進電信數據於生活化應用為滿足電信業者發展大數據應用，由電信服務開發業者-現觀科技，與基地台廠商-智宏網，共同研發B5G具感知能力的開放式基地台技術，並與工研院進行合作，經由智慧原生網路控制平台建構精準定位、通訊感知、及大數據智慧分析能力，應用大數據實現以使用者為中心的精準行動軌跡追蹤，以及行動廣告受眾分析等服務。

計畫更將結合全球最大的歐盟國際6G實驗網，進行跨國B5G/6G通感融合與行動定位技術合作，研究成果將於世界行動通訊大會(MWC)發表，將可帶動國內電信服務業與電信設備商進行國際市場布局，預期衍生投資逾新台幣2.5億元、創造產值每年新台幣30億元，帶動相關產業鏈技術升級與科技人才就業機會。

經濟部產業技術司還提到，由鐿鈦科技申請的「創新混合式多軌衛星移動通訊終端前瞻技術研發計畫」，則為全球首例高低軌衛星自主切換通訊終端設備。

因應全球衛星通訊產業快速變化，各國際衛星大廠趨向開發多軌道通訊服務，著眼國際變化趨勢，鐿鈦科技發揮多年微波信號處理與精密機械製造能力，開發高增益波束追蹤陣列天線與射頻前端收發模組，結合精密機械控制回饋系統技術與多軌衛星波束信號演算，發展以低軌為主、高軌為輔的混合式多軌衛星移動通訊終端設備。預計衍生投資新台幣2億元，並持續與國際衛星商進行相關驗證，將可創造產值約新台幣30億元，為台灣衛星通訊產業在國際上提升新的市場競爭力。

此外，由巧新科技工業、永進機械工業聯合申請的「電動車鋁輪圈次世代節能製造技術整合開發計畫」，則是全球獨步的電動車鋁輪圈OKR系統，將助台灣接軌國際ESG。

經濟部產業技術司指出，巧新科技攜手永進機械，齊力開發新型態多軸同動側刃刀具智能鑑別技術，以及五軸加工關鍵設備數位虛擬優化技術，並與工研院、虎尾科大、勤益科大產學合作，建立製程設備與加工精度診斷跨平台系統，透過五軸體積空間精度補償技術、進給驅動系統熱變位監控技術與刀具參數大數據資料庫，可提升產能二倍，並減少五成以上能耗與溫室氣體排放量。預計計畫執行二年，將延伸投資新台幣3億元，計畫完成三年後逐步增加年產值逾新台幣100億元，為台灣在全球鋁輪圈市場中奠定關鍵利基。