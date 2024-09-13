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租金指數連漲37個月！這因素房東沒在怕 持續轉嫁成本

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
租屋示意圖。圖／台灣房屋提供
租屋示意圖。圖／台灣房屋提供

蛋黃區租屋需求旺盛，加上政策、通膨等，部分房東漲租轉嫁稅負，讓租金一漲難回頭。根據主計總處最新統計顯示，今年8月的租金指數來到106.71，連續37個月刷新天花板，且年增率也連續13個月超過2%，使租屋族的負擔與日俱增，租客申辦租金補貼似乎也愈來愈積極，今年Q2租金補貼的核撥戶數高達44.2萬戶，較去年同期的21.5萬戶翻倍成長。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年受房價上漲、央行升息、裝修維護成本提高等影響，帶動租金漲勢，加上今年下半年又有囤房稅2.0實施，部分房東預期持有成本將增加，欲漲租轉嫁稅負，使租金指數一再改寫新高紀錄。而新青安貸款族受自住條款限制，房屋無法出租，尤其都會區核心地帶需求旺盛，優質的租屋物件仍呈現供不應求的狀況。

面對租金漲勢，政府300億元租金補貼政策也成了租屋族的及時雨，今年Q2租金補貼核撥戶數超過44萬戶，創下政策實施以來的新高，其中又以台中核撥8.3萬戶最多。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台中為中部唯一的發展中樞，與北北桃、南高的多核心發展不同，因此周邊各縣市湧入台中就業租屋的集中度相對高；加上台中申辦租補的所得門檻比雙北低，符合條件的租屋族比例較高；且台中市區有多所學生數破萬的大專院校，大學生申辦租補的情況熱絡，使台中成為申辦租金補貼最踴躍的縣市。

張旭嵐指出，今年租金補貼戶數倍增，除了租金上漲加強租屋族申辦意願外，近年辦理規模持續擴大，且自2023年起，申辦年齡從20歲下修到18歲，並改採隨到隨辦，都是租補戶數大幅推升的助力；而租金補貼根據身分及地點的不同，可獲得2000~8000元不等的補助，對租屋族不無小補，獲得補貼的民眾，負擔能力也相對提高，在租屋市場上可有更多的選擇。

租屋 租金補貼

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