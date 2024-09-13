電子業、高階產線移回助攻！台灣出口價值創21年新高

經濟合作暨發展組織(OECD)每月都會對外發布進出口貿易統計，是分析與觀測各國總體經濟的關鍵指標；財政部統計處近日藉此分析指出，我國在電子業競爭力提升、新興科技應用商機、高階產線移回等因素下，2020年出口附加價值含量比率上升至67%，是21年來高點，顯示我國在全球價值鏈的定位往上游移動。

近年保護主義與在地化生產興起，牽動全球供應鏈分工，統計處透過OECD發布的進出口附加價值貿易(TiVA)資料庫進行分析，發現2000年至2010年間，台灣以電腦生產組裝為主的資訊產業移往海外，出口附加價值從64.4%降至53.0%。

不過，後來因為半導體業者持續擴展高階製程，適時迎接新興科技應用浪潮，加以美中貿易戰及肺炎疫情啟動的全球供應鏈重組趨勢，海外台商將高附加價值產線移回，我國出口附加價值率到2020年提升到67.0%，是近21年來最高。

進一步將出口值拆解後，統計處發現，我國2020年對中國大陸(不含香港)附加價值出口占比為31.5%，低於以出口總值計算占比9.9%，但對美國、歐洲附加價值出口占比則高於出口總值占比，顯示我國所創造的附加價值，是經由中國大陸或東協加工後，再間接銷往美國或歐洲等國家消費。

統計處分析，2010到2020年間，不論以出口總值或附加價值計算，中國大陸均穩居我國出口首要市場，對其出口比重逐年上升，對歐洲、日本、東協出口比重則呈下降，對美國於近2年小幅回升。

經剔除重複計算後，2020年對中國大陸以附加價值計算的商品與服務出超為 488 億美元，僅及總值出超955億美元的一半；對美國出超2020年為239億美元，為總值151億美元的1.6倍。

統計處指出，我自日本進口的化學品及金屬製品，有較多部分是來自於其他國家的原物料，將其自進口中扣除後，我對日本入超大幅減少。

隨著金融海嘯後的保護主義氛圍，加上近來美中兩大經濟體在科技與貿易抗衡，催化新一波產業供應鏈重組，牽動全球價值鏈分工體系；統計處指出，我國也難置身於外，由OECD TiVA資料已初見端倪，包含我國、南韓、新加坡、中國大陸、美國的全球價值鏈(GVC)指數均下滑，越南則為少數上升國家之一。