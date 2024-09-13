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消保處抽查百份大學周邊租賃契約 逾半數不合格

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院消保處13日公布大專院校周邊出租情況進行調查結果，逾半數不合格。示意圖／ingimage
行政院消保處13日公布大專院校周邊出租情況進行調查結果，逾半數不合格。示意圖／ingimage

行政院消保處13日公布大專院校周邊出租情況進行調查結果，就全國56所大專院校周邊100份住宅租賃契約進行查核，每份契約查15個細項，共查核1,500項次，計有228項次不符合規定，不合格率為15.2%；若是從這100份契約來看，不合格內容則分布於57份租賃契約，超過一半。

消保處指出，為保障學生租屋權益，行政院消費者保護處會同內政部及各直轄市、縣(市)政府地政局(處)於2024年5月至6月間辦理「113年度住宅租賃定型化契約查核」。調查結果顯示，計有228項次不符合規定，契約內容整體項次不合格率為 15.2%，不合格內容則分布於 57 份租賃契約中。

消保處提到，此次違規情節較為嚴重，其違規件數及主要違規態樣包括：

一、 違反「契約審閱期」規定，共計 44 份租賃契約，包括未記載契約審閱期之規定、審閱期不足 3日(例如：「攜回審閱日」與「簽約日」為同一日)。

二、 違反「租賃住宅之返還」規定，共計 30 份租賃契約，未記載租賃關係消滅時，出租人應負擔之「結算」(結算承租人是否有積欠租金或費用)義務、租賃關係消滅，承租人未返還租賃住宅時，違約金計算方式錯誤(例如：未「按日」計算違約金)。

三、 違反「承租人之義務及責任」規定，共計 21 份租賃契約，未記載承租人應負「善良管理人注意義務」規定、未記載「承租人依約定方法使用，導致租賃住宅毀損者，免負損害賠償責任」 規定，變相擴大承租人應負損害賠償責任範圍。

對於契約內容不符合規定者，行政院消費者保護處除請內政部督導各直轄市、縣(市)政府地政局(處)依消費者保護法第56條之1規定命出租人限期改正契約內容外，亦同時要求不動產經紀業應改正契約內容，確保所提供之契約符合「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」規定。經命限期改正後，所有不合格契約均已改正完畢。

消保處呼籲出租人及不動產經紀業，出租住宅或居間成立租約時，租賃契約內容應符合「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」之規定，切勿以不合規定之契約條款，侵害承租人權益。並提醒消費者，如有租屋需求，簽約前除應確實檢視實際屋況，避免日後糾紛外，亦應逐點核對租賃契約內容是否與「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」規定相符，倘遇契約內容不合規定時，應請出租人或不動產經紀業改正契約或拒絕簽約，並可向各直轄市、縣(市)政府地政局(處)或消保官提出檢舉。

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