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台灣2026年邁入超高齡社會 資誠籲產業提前布局

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
照顧產業經營管理論壇合照。資誠提供
照顧產業經營管理論壇合照。資誠提供

2024第五屆臺北國際照顧博覽會盛大登場，資誠(PwC Taiwan)延續第五年籌畫長照法人館，邀請各界代表，針對高齡世代的產業新趨勢進行議題式交流，並探討長期照顧業者進入資本市場新契機。

臺北國際照顧博覽會在南港展覽館舉行，主軸為「跨域照顧的生活解方 耕耘在地接軌國際」，本次展覽匯集食、衣、住、行、育、樂、醫、養、金、終等10大面向，從Cure到Care提供「照顧」與「免照顧」的跨域新解方。

由侒可創新長照(AnKeCare)主辦，資誠(PwC Taiwan)協辦「2024照顧產業經營管理論壇」於9月12日舉行。衛福部長照司司長祝健芳表示，台灣高齡人口即將於2026年達到21%並邁入超高齡社會，長期照顧十年計畫2.0政策已有成果，除照顧服務的新申請及使用人數持續提升，精準服務到有需求的對象，未來也將持續精進，朝長照十年計畫3.0努力。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務營運長許祺昌致詞時則說，照顧產業近年有幾個不可擋的趨勢，產業化牽涉到醫療資源、土地資源、人力資源等的重新分配，要形成產業生態系則需要資金挹注，維持財源穩定。

其中，智慧科技的應用則打破照顧場域的限制，許祺昌強調，資誠擁有多元的資源，可對應到產業趨勢各面向，全方位支持照顧產業的發展，例如提供優良的財務預測、把關財務報表品質，有助於業者到上市櫃市場募資，進而發揚光大。

資誠聯合會計師事務所家事與高齡權益服務主持會計師蔡晏潭透露，政府提出「健康臺灣」願景，是生醫產業與機構攜手合作的契機，資誠10月即將推出《精準照護之現況與趨勢》報告，盤點國內外政策法規、案例商模，透過分析國內照顧業者問卷調查，提出照顧產業未來發展的建言。

資誠 長照法

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