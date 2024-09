台灣金融業首例！富邦金控前進WTO公共論壇 扮演淨零關鍵推手 四大面向引導產業減碳轉型 領航永續金融發展

富邦金控致力推動產業低碳轉型,獲外交部邀請,與電子業代表宏碁共同前往瑞士日內瓦參與2024世界貿易組織年度最大盛事—公共論壇(WTO public forum),富邦金控不僅為本次台灣金融業唯一代表,也創下台灣金融業參加WTO公共論壇的首例,讓國際社會看到富邦金控及台灣金融業於ESG之努力,為台灣永續金融寫下重要里程碑!

11日富邦金控永續暨品牌公關處處長林茂生代表參與WTO公共論壇,演講主題為「Utilizing Financial Tools: The “Financial Sector” Also Can Contribute To Greener “Production Sectors”」(善用金融工具:金融業也能助攻產業綠色轉型),與多位來自政府單位、學界、商界的國際人士分享金融業如何扮演淨零關鍵推手,獲得現場熱烈迴響。

台灣成功在上千份提案中獲選參與WTO公共論壇,富邦金控由永續暨品牌公關處處長林茂生(左二)代表分享金融業如何推動淨零。右三為駐WTO代表團大使羅昌發、右二為宏碁集團永續長劉靜靜。 圖/富邦金控提供

公共論壇為WTO年度最大活動,自2001年開始舉辦,每年吸引超過2千名商貿代表參加,目的為建立聯繫與意見交流管道,提供平台讓各方了解全球發展對多邊貿易體系的影響。今年公共論壇主軸為「Re-globalization: Better Trade for a Better World」(再全球化:更好的貿易創造更好的世界),並聚焦關注「綠色政策」與「數位化」帶來的影響。

富邦金控董事長蔡明興指出,聯合國氣候變遷大會(COP)近年會議不斷強調氣候、淨零項目得以持續、取得成功的必要條件即是金融資源。從承諾支援世界邁向2050年淨零碳排,團結全球650多家金融機構的「格拉斯哥淨零金融聯盟」(GFANZ)、到具體行動每年投資低碳經濟、進而成立啟動損失與損害基金,再再點出金融業具有引導企業轉型、扮演淨零關鍵推手的重要身份。富邦金控此次前進WTO公共論壇,分享金融業如何引領產業綠色轉型,也是讓國際社會更看見台灣於ESG的努力!

富邦金控於WTO公共論壇中分享,相較於科技業、製造業等,金融業本身碳排放量小,故減碳影響力在於龐大的投融資部位(範疇三),因此富邦金控於2022年通過科學基礎減碳目標(SBT)審查,制定多項投融資減碳目標,包含:2027年40%的投資組合完成自身SBT目標,2030年發電專案融資、商用不動產/發電相關貸款、服務與商業建築產業長期貸款等碳排強度減降5-6成。

富邦金控永續暨品牌公關處處長林茂生演講主題為「Utilizing Financial Tools The “Financial Sector” Also Can Contribute To Greener “Production Sectors”」,創下台灣金融業參加WTO公共論壇的首例。 圖/富邦金控提供

富邦透過「投資、法人金融、個人金融、保險」等四大面向金融工具,達成友善環境目標。在企業融資面,台北富邦銀行寫下多起「首例」,如:友達光電-全台首件永續供應鏈金融合作案,由友達遴選合適的供應商合作並協力制定永續指標,北富銀則為供應商設計相對應的金融商品;若供應商達成指標便可享優惠利率,友達亦可達成關鍵供應商2030年前減碳20%之目標;向陽集團-全台首件、最大漁電共生聯貸案,推動一地兩用增加土地價值,並以光電廠與漁業收益,穩定當地收入,達成地方創生與漁村再造。2023年富邦金控完成綠色投融資共2.57兆元,以實際行動共促減碳。

至於保險面,富邦產險則率先提出「2050淨零承保」,目標於2050年後,不再承保煤炭及非典型油氣產業中,未有具體減碳行動或低碳轉型計畫的廠商;且對於相關產業之既有保單,將以2023年為基準,不再增加承保比例。且將透過承保行動,協助企業客戶低碳轉型。

除了金融核心本業,富邦也透過非金融的運動贊助、各項倡議行動,力促永續意識普及化。響應聯合國「運動拯救氣候倡議行動」(Sports for Climate Action),以Run For Greenᵀᴹ計畫結合跑步與植樹,串聯全台植樹10萬棵樹的目標與綠色馬拉松等永續目標。此外,富邦並積極支持淨零科技研發,贊助中研院、時代基金會/美國麻省理工學院(MIT)能源中心。

展望未來,在2050淨零碳排的道路上,金融業責無旁貸,富邦將持續發揮金融影響力,攜手政府、學術機構、各產業供應鏈一同前行。