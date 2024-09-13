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到處種電公安隱憂 嘉市環保局稽查發現這3項缺失

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
到處種電私裝光電太陽能板公安隱憂，嘉市環保局加強查核，出動空拍機巡查光電能源設備。圖／嘉市環保局提供
到處種電私裝光電太陽能板公安隱憂，嘉市環保局加強查核，出動空拍機巡查光電能源設備。圖／嘉市環保局提供

嘉義市吳鳳南路某巷弄住家後方貨櫃屋倉庫屋頂太陽能板，4月18日疑過熱造成火警，太陽能板未申請，議員批私裝太陽能板公安隱憂，要求訂法規補漏洞；環保局出動空拍機加強巡查光電能源設備，常見缺失有登記後增設，未經許可報備搬遷移，以及更換設備，都當場限期裝設者改善，未處罰。

為達成非核家園目標，太陽能板光電普及，政府補助民眾裝設屋頂型光電板，嘉市發生私裝太陽能板火警，引發公安疑慮，議員陳家平5月定期會質詢環保局長李佳禾，要求訂法規補漏洞。

議員鄭光宏說，政府大力推動再生能源，2016年北市自來水園區曾發生疑似光電設備自燃公安事件，民眾合法申請再生能源發電設備併入台電電網納管，但近來許多民眾憑藉水電專長，買材料組裝發電設備自用，未向台電、環保局申請登記，引發火災公安風險，要求全面清查再生能源發電設備納管，遇火災發生讓救災人員提早得知再生能源發電設備，調整救災策略。

環保局說，全市目前納管700個公私場所光電案場，依「再生能源發電設備設置管理辦法」及「再生能源發電設備查核準則」，查核建置案場發電設備維運情況、發電效率是否正常，以及裝置配線安全性等，提供改善建議，採用空拍技術實施全面性調查，篩選可能存在問題案場實地查核，發現設備與認定文件登載不符或違反法規，當場要求改善。

環保局表示，未經再生能源發電設備認定程序登記發電設備，最高可依電業法開罰200萬元，再生能源發電設備每年抽樣查核30案，空拍50案查核。常見缺失有登記後增設、未經許可報備搬遷移，以及更換設備，環保局呼籲民眾設置太陽光電法發電設備，務必經主管機關認定並交專業廠商設置，切勿私自設置。

到處種電私裝光電太陽能板公安隱憂，嘉市環保局加強查核，出動空拍機巡查光電能源設備。圖／嘉市環保局提供
到處種電私裝光電太陽能板公安隱憂，嘉市環保局加強查核，出動空拍機巡查光電能源設備。圖／嘉市環保局提供
到處種電私裝光電太陽能板公安隱憂，嘉市環保局加強查核，出動空拍機巡查光電能源設備。圖／嘉市環保局提供
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到處種電私裝光電太陽能板公安隱憂，嘉市環保局加強查核，出動空拍機巡查光電能源設備。圖／嘉市環保局提供
到處種電私裝光電太陽能板公安隱憂，嘉市環保局加強查核，出動空拍機巡查光電能源設備。圖／嘉市環保局提供

再生能源 太陽光電 太陽能

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