到處種電公安隱憂 嘉市環保局稽查發現這3項缺失

行政院經濟發展委員會（簡稱經發會）上周才召開第一次會議，時隔數日，身為「包容成長」組召集人的中研院士朱敬一卻不想包容了。朱敬一12日與林明仁、陳東升、劉錦添四名顧問發表聯合聲明，砲轟經發會成「富人炒房減稅大會」，籲政院思考初衷。朱等人高分貝批評的背後有沒有政治意涵不得而知，四人提出的聲明，多少反映外界的疑慮。

2024-09-13 05:50