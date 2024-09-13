推動台印尼經貿合作 駐印尼副代表：減少對中依賴

駐印尼代表處近年積極推動台灣與印尼經貿合作，副代表陳盛鵬表示，印尼擁有天然資源，而台灣有高階人才，兩國經濟呈互補關係，期待未來經貿關係能更緊密，減少台灣對中國的貿易依存度。

駐印尼代表處指出，印尼為台灣第14大貿易夥伴，2023年兩國貿易總額達到104.21億美元（約新台幣3352億元）。副代表陳盛鵬日前接受中央社專訪，分享台灣與印尼經貿合作現況及未來展望，並表示，兩國經貿往來仍有很大進步空間。

陳盛鵬指出，印尼是東南亞國家中唯一的20國集團（G20）成員，目前雙邊經貿往來總額落在100億至150億美元，仍有很大進步空間。駐印尼代表處近年積極推動台灣和印尼雙邊經貿工作，其中涵蓋多個面向，包括官方與非官方的合作。

他說，目前設有次長級的對話機制，以及民間跟官方針對食品、鋼鐵等領域的合作交流，並期盼透過這些合作減少台灣對中國的貿易依存度。

陳盛鵬說：「歷年來，我們對中國還有香港的貿易依存度都太高，貿易額大概占4成，所以國內現在積極推動多樣化，印尼就是一個很重要的投資地點。」

陳盛鵬告訴中央社，近年越來越多台商到印尼投資，主因為印尼的市場及人口規模具有潛力，「特別是賴總統也提醒我們要積極推動經貿外交，在東南亞地區，印尼更是重中之重」。

據駐印尼代表處統計，2023年台灣對印尼出口30.11億美元，出口項目包括記憶體、半導體、汽油、合金鋼及合成纖維染製針織品等，為我國第17大出口市場；台灣自印尼進口共74.09億美元，進口項目以煤炭、棕櫚油、各類礦物及橡膠等為主，為我國第12大進口來源，貿易逆差為43.98億美元。

陳盛鵬說：「印尼是個非常幸運的國家，有很豐富的天然資源，而台灣則有自己的獨特條件，就是非常強的人力資源，所以印尼跟台灣雙邊的經貿關係是互補的關係，彼此相當重視。」

陳盛鵬指出，綜觀印尼投資現況，以新加坡的投資額為最大宗；台灣名列第18大投資國，以紡織業、金屬製造、機械及精密儀器、皮製品和鞋業為主。

他告訴中央社：「最近很多台商公司，像來億還有寶成製鞋業，都舉辦盛大的投資開幕典禮，創造很多工作機會，光是製鞋業就有超過一萬個工作機會。」

不過，陳盛鵬強調，印尼政府近年也注意到天然資源的有限性，除非外國廠商在印尼發展下游產業，否則會嚴格限制鎳、銅、鉛、鋅等原物料的出口，以保護未來發展電動車等產業所需資源。

陳盛鵬解釋，印尼禁止鎳出口，是因為印尼鎳礦占全球很大比例，且其經濟體主要是靠這些原物料，若沒有仰賴發展下游產業，會導致出口原物料並經加工後，轉賣回印尼更貴的產品，這是印尼想避免的。

陳盛鵬指出，印尼政府深知台灣的投資實力，像是前年台灣仍處於疫情管制時期，時任印尼投資部長巴赫理（Bahlil Lahadalia）仍訪問台灣，就是希望鴻海到印尼投資。

陳盛鵬透露，巴赫理當時到台灣後只待在旅館，什麼地方也沒去，後來鴻海派人去旅館跟他談投資電動車的事宜，可見每個國家都相當重視投資，「你有實力，人家就會邀請、重視，（因）台灣事實上是有這個實力」。

他指出，全球供應鏈或區域局勢變動快速，台灣和印尼的經貿合作必須更妥善利用兩國的利基及互補關係。

陳盛鵬解釋，印尼有很多台商需要的資源，像是成本相對較低的勞工人口，但也有相對的挑戰，包括行政程序等問題，以及印尼仍是開發中國家，就投資環境而言仍有進步空間等。

不過，陳盛鵬強調，這些挑戰是各國都會遇到的問題，相信兩國未來的合作，不管是在經濟、教育或觀光方面，都會更加密切。