顧問開嗆：經發會建言涉私利

行政院經濟發展委員會顧問會議上周閉幕，經發會顧問朱敬一、林明仁、陳東升與劉錦添昨發五提醒，質疑部分顧問建議有利益之私，特定企業要求減稅，若率爾當成政策大力推動，會嚴重扭曲，將會對經濟產生重大傷害。

聯名顧問 有蔡英文姊夫

中研院院士朱敬一昨天在臉書與其他三名經發會學界顧問發布「對於經濟發展顧問會議的幾點提醒」。朱敬一在賴清德總統競選期間擔任「國家工程隊」成員；台大經濟系教授林明仁今年二月曾受邀在民進黨中常會專題報告；陳東升為民進黨智庫新境界文教基金會執行長；台大經濟系特聘教授劉錦添是前總統蔡英文的姊夫。

經發會顧問會議才剛落幕，四名顧問提醒行政院要思考「初衷」，目標清楚，進程才會清楚。行政院昨晚回應，顧問會議的建議結論將會在後續經發會會議中交換意見，並經確認才會形成政策，盼藉持續對話，取得最大共識。

卓榮泰七月宣布成立經發會，邀集近六十名產學界代表出任顧問，首場顧問會議九月三日登場，由台積電前董事長劉德音發表專題演講，行政院前副院長林信義、工總名譽理事長許勝雄和朱敬一等人分別以召集人身分，帶領小組討論創新經濟、均衡台灣與包容成長等三面向並提建言。

有顧問提企業租稅優惠

當天分組會議，有顧問建議針對新創事業，及收購新創的大型企業提出租稅優惠，包括企業當年度投資新創事業或私募股權基金金額，可做為未分配盈餘扣抵項或加徵稅率優惠，依不同風險程度給予不同稅負優惠。

「建議當政策 嚴重扭曲」

四人聯合聲明指出，體制外的專家固然有不一樣的視角，但也有他們的局限與利益。他們的建議也許有十分之一是暮鼓晨鐘，但其餘十分之九，難免也會有利益之私或視野之限，未必能輕信，如果率爾將顧問委員會的建議當成政府政策而大力推動，會有嚴重的扭曲。

聲明質疑，經發會部分顧問背後已是世界級大企業，卻仍盼政府租稅抵減，且顧問背景顯赫，稍不留意經發會就容易扭曲成「利益團體動員會議」，分際掌握豈能不慎？若匆促執行，絕對會對經濟產生重大傷害。

「有些建議 新瓶裝舊酒」

聲明指出，經發會有些建議新瓶裝舊酒，如亞太資產管理中心、自由貿易港區等，幾乎與卅年前的亞太營運中心及十年前的自由貿易港區如出一轍。新政府團隊已網羅不少民間人才，但執政才剛一百天就要重新聽取民間聲音，讓人覺得目標不清，必須仔細思考初衷。聲明強調，包容廣納的經濟制度，是國家向前邁進主因，他們愛之深責之切，才發表聯合聲明提點。

藍委：自己人看不下去

國民黨立委楊瓊瓔表示，朱敬一從行政體系內部的觀察，坐實大家對民進黨經濟政策只注重財團賺飽、忽略改善一般民眾生活的質疑，是否也代表這種「財團政策」的失衡，連自己人也看不下去？