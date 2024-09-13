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經發會議／藍委：開會有達官 座上無庶民

聯合報／ 記者王千豪林縉明／台北報導
賴清德總統（中）去年競選期間曾邀請競總國政召集人暨青平台基金會董事長鄭麗君（右）、青平台顧問朱敬一（左）等人共同出席「國家希望工程」國政願景發表會。 本報資料照片
賴清德總統（中）去年競選期間曾邀請競總國政召集人暨青平台基金會董事長鄭麗君（右）、青平台顧問朱敬一（左）等人共同出席「國家希望工程」國政願景發表會。 本報資料照片

行政院經發會顧問朱敬一、林明仁、陳東升、劉錦添昨聯名針對經發會議提出五點提醒，包括體制外專家難免有利益之私或視野之限、特定企業要求減稅、建議新瓶裝舊酒等。國民黨立委表示，經發會「開會有達官，座上無庶民」，朱敬一所言「特定企業要求減稅其實是要賺更多錢」就是必然的結果。

國民黨立委李彥秀指出，「失衡的發展」、「失溫的分配」、「失望的施政」就是台灣今天經濟發展的困境與寫照。六十位經濟顧問一字排開，盡是董事長、理事長、總經理、校長、院長、教授，朱敬一所言「特定企業要求減稅其實是要賺更多錢，有些建議是新瓶裝舊酒，而財政部將成最大受災部會」，就是必然的結果。

李彥秀建議，賴清德總統、行政院長卓榮泰、行政院秘書長龔明鑫想要拚「人民有感的經濟」，真的不是躲在深宅大院的總統府、行政院裡開會，而是脫下西裝，輕車簡從，走一趟傳統市場、坐一趟計程車、逛一下景點，每一個台灣人民都是民進黨最好的經濟顧問。

民進黨立委吳思瑤表示，朱敬一等顧問建議非常正向，代表對經發會功能有期待，希望對話機制發揮更大效果。她說，朱敬一等顧問提出建議給行政院外，也是提醒其他顧問給政府建言應該要跳脫本位，站在國家高度思考。而行政院傾聽相關建言後，相信會跨部會研議消化，不會直接變成政策，會審慎研析評估。

朱敬一 經濟發展 行政院

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