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經發會議／「創新經濟組」大咖多 提及租稅優惠

聯合報／ 記者陳儷方黃婉婷李人岳／台北報導

行政院上周二召開「經濟發展顧問委會員」第一次顧問會議，分組會議目前僅完成議題聚焦，不過，經發會顧問朱敬一等人發表聯合聲明，痛陳這次建議只是新瓶裝舊酒，尤其直指特定企業要求減稅，只是要賺更多的錢，回顧當天分組會議，租稅獎勵主要是針對新創事業，及收購新創的大型企業。

經發會第一次顧問會議的分組討論有創新經濟、均衡台灣、包容成長三組，其中的創新經濟組由國科會副主委林法正報告會議結論，顧問邱德成、魏啟林建議放寬新創事業定義，積極以租稅政策鼓勵民間企業及創投事業投資新創，並鼓勵大型企業收購新創，列為租稅獎助對象。

同時，顧問劉德音、翁嘉盛、陳清港、顏漏有，建議企業當年度投資新創事業或私募股權（含創投）基金金額，可做為未分配盈餘的扣抵項或稅率優惠，可依不同風險程度（天使輪、Pre-A輪），給予不同稅務優惠。陳清港、邱德成、魏啓林等顧問提議，修改產創條例，併購新創事業適用研發投資抵減，鼓勵企業併購成為新創退場管道。

朱敬一等人也批評新瓶裝舊酒，例如亞太資產管理中心、自由貿易港區等，幾乎與卅年前的「亞太營運中心」如出一轍，背後又是特區、減稅那一套。

分組討論如何透過金融創新協助新創國際化一案，將亞洲資產管理中心做為舉例，顧問邱德成、魏啟林建議，在亞洲資產管理中心的架構下，建構新創事業投資平台，希望放寬外資投資門檻，並簡化外資投資國內新創的審查流程。

顧問吳東亮、黃男州、駱怡君建議調整金融業創投監管做法，由於金控旗下的創投受到嚴格限制，但不同業別屬性應差異化管理，允許容錯空間，避免金融業觀望退縮，報告中並未出現自由貿易港區的討論內容。

對照當天結論，較多產業大咖所在的「創新經濟組」聚焦主權ＡＩ發展前景及如何帶動創新創業發展，會後建議政府透過租稅優惠、研發補貼、軟體採購補助及政府採購，鼓勵各產業成立聯盟，開發符合產業需求的小型語言模型。

不過，卓榮泰在總結時僅作概念性的回應，強調台灣應進入主權ＡＩ應用時代，台灣有很好的高科技製造產業、軟體設計也要迎頭趕上，僅表示未來會透過更小型、更聚焦的議題向顧問一一請教。

經濟發展 經發會 資產

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