還原上周會議現場 創新組大咖多 提及租稅獎勵

經濟日報／ 記者李人岳黃婉婷／台北報導

行政院上周二召開「經濟發展顧問委會員」第一次顧問會議，分組會議目前僅完成議題聚焦，不過，經發會顧問朱敬一等人發表聯合聲明，直指特定企業要求減稅，只是要賺更多錢，回顧當天分組會議，租稅獎勵主要針對新創事業，及收購新創的大型企業。

對照顧問會議當天結論，產業界確實建議政府透過租稅優惠、研發補貼等措施，開發符合產業需求的小型語言模型，不過行政院長卓榮泰並未具體回應，僅表示未來會透過更小型、更聚焦的議題向顧問一一請教。

經發會第一次顧問會議的分組討論有創新經濟、均衡台灣、包容成長三組，其中的創新經濟組由國科會副主委林法正報告會議結論，顧問邱德成、魏啟林建議放寬新創事業定義，積極以租稅政策鼓勵民間企業及創投事業投資新創，並鼓勵大型企業收購新創，列為租稅獎助對象。

顧問劉德音、翁嘉盛、陳清港、顏漏有，建議企業當年度投資新創事業或私募股權（含創投）基金金額，可做為未分配盈餘的扣抵項或稅率優惠。陳清港、邱德成、魏啓林等顧問提議，修改產創條例，併購新創事業適用研發投資抵減，鼓勵企業併購成為新創退場管道。

對照當天結論，較多產業大咖所在的「創新經濟組」聚焦主權AI發展前景及如何帶動創新創業發展，會後建議政府透過租稅優惠、研發補貼、軟體採購補助及政府採購，鼓勵各產業成立聯盟，開發符合產業需求的小型語言模型。同組其他顧問也建議「以租稅優惠、資金支持等積極扶植多家具國際化的AI創新服務應用企業」、「以投資抵減、稅負補助，鼓勵大型企業輔導新創調整，符合市場需求」等。

多項以減免租稅方式促進推動產業的建言，顯示從產業界角度，投資抵減、租稅優惠可說是首要著眼的政策工具。

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