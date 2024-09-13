新聞分析／「賴友友」開砲傷賴、卓威信 孰令致之

在一片罵聲中成立的行政院經濟發展委員會，號稱要聽取民間建議，卻在端出具體成果前，就已出現內部雜音，學界顧問左一句業界建言難免偏頗，右一句會議恐成富人減稅炒房的團體動員，開砲者甚至是與賴清德總統、行政院長卓榮泰關係密切的「賴友友」，不只讓經發會的未來發展堪慮，更是斲傷「賴卓體制」的威信。

經發會成立，是府院「熱線你和我」的成果。最早曝光時機選在今年六月，當時立法院朝野黨團正因國會改革上演劇烈衝突，卓榮泰為重振軍心，在宴請綠委時所拋出的新構想，宣示新政府將進入拚經濟的新階段。

不過，綜觀經發會盼達成的三大整體經濟政策目標，包含創新經濟、均衡台灣、包容成長，哪一項不是國發會等現有財經部會的業務職掌；早在經發會成立運作之前，在野黨就多次示警，經發會是疊床架屋的「違章建築」，成立經發會根本是多此一舉。但從賴清德成立總統府三大委員會到卓榮泰，都樂此不疲，藉此營造廣納建言的假象，找一群體制外的人士開會，再由體制內的官員「聽講」，根本已經紊亂體制。

此後，行政院宣布近六十人華麗顧問名單，陣容冠蓋雲集，未料首場顧問會議月初才風光登場，就有顧問火大開砲，質疑會議討論建言「局限又涉個人利益」，匆促執行將衝擊經濟，更酸部分顧問背後已有世界級大企業，卻盼政府租稅抵減。

相關建議是否公允，尚有討論空間，但這次對經發會開砲的不是別人，正是競選期間曾幫賴清德起草國政藍圖的朱敬一，朱甚至一度盛傳是賴政府首任閣揆的考量人選。

而另外三位聯名發表聲明的學者，林明仁曾受邀出席民進黨中常會專題演講，陳東升更是由賴總統擔任董事長的新境界文教基金會執行長，劉錦添更是前總統蔡英文的姊夫，是完完全全的綠營的「自己人」。

經發會這場「大拜拜會議」是否能解經濟困境還是未知數，但在經發會運作之初，就受到「綠友友」質疑，也讓賴清德與卓榮泰的領導威信，在經發會上路沒多久的此刻，先蒙上一層陰影。