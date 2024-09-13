經發會內訌 產學不同調 四位學界顧問提五點聲明

行政院經濟發展委員會9月初才剛召開首場顧問會議，昨（12）日包括中研院院士朱敬一在內的四位學界顧問即發出五點聲明，呼籲政院不能率爾將顧問建議當成政策，甚至直言，經發會最常出現的扭曲，就是特定企業要求減稅，批評大企業要求減稅是「不肯斷奶」，示警經發會稍不留意就會扭曲成「利益團體動員會議」。

朱敬一昨天在臉書與其他三名經發會學界顧問發布「對於經濟發展顧問會議的幾點提醒」。朱敬一在賴清德總統競選期間擔任「國家工程隊」成員；台大經濟系教授林明仁今年2月曾受邀在民進黨中常會專題報告；陳東升為民進黨智庫新境界文教基金會執行長；台大經濟系特聘教授劉錦添是前總統蔡英文的姊夫。昨天四人提出對經發會質疑，被外界認為經發會鬧內訌，產學不同調。

四位經發會顧問五點意見 圖／經濟日報提供

對此，行政院回應，顧問意見表達多元，會議建議結論將會在後續經發會或跨部會會議中交換意見，並經過確認後才會具體成形，並非直接形成政府政策。

四位顧問昨天發表五點意見，首先，召開經發會本意應是廣納各方意見，但此次內閣許多產經部會首長，原本就來自民間，為什麼剛進政府才100天，就又要重新聽取民間聲音呢？行政院也許要仔細思考「初衷」，目標清楚，會議進程才會清楚。

第二，體制外專家固然有不一樣視角，但也有其侷限與利益，如果率爾將顧問委員會建議當成政府政策而大力推動，那就會有嚴重的扭曲。

第三，經發會最常出現的扭曲，就是特定企業要求減稅。這些企業提出減稅要求，不見得是要增加競爭力，有些已經是世界級的，荷包滿滿，還是不肯斷奶。2021年台灣租稅負擔率才13.2%，低於韓、美、法、德，若干經發顧問大聲要求減稅，不理會國內大環境、不做國際比較、不體諒受薪階級的沉重租稅負擔，這樣的建議究竟高明在哪？

第四，經發會有些建議，幾乎是毫不掩飾地新瓶裝舊酒。例如亞太資產管理中心、自由貿易港區等，完全不思考為什麼前人（包括藍綠執政）30年來做不成功，這些建議匆促執行，絕對會對經濟產生重大傷害。

第五，會議最大的受災部會，就是財政部。2001年經發會通過了一個「土地增值稅減半徵收」的決議；事後數據看來，除了讓炒作土地的人笑逐顏開之外，根本看不出來這個決議對經濟發展有什麼影響。2009 年賦稅改革委員會更是強推一個「大降遺產贈與稅」的案，只見大有錢人歡欣雀躍，尋常百姓卻感到相對剝奪。由於受邀參加會議的顧問都背景顯赫，稍不留意經發會就容易扭曲成「利益團體動員會議」。這裡的分際掌握，豈能不慎？