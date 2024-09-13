薪資成長連四月追上通膨 前七月年增0.29% 漲幅為四年同期最佳

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
主計總處昨（12）日發布今年1至7月工業及服務業平均每月實質經常性薪資43,153元。 聯合報系資料照
主計總處昨（12）日發布今年1至7月工業及服務業平均每月實質經常性薪資43,153元。 聯合報系資料照

主計總處昨（12）日發布今年1至7月工業及服務業平均每月實質經常性薪資43,153元，年增0.29%，連四月正成長，代表薪資成長追上通膨，且增幅為四年同期最佳。

主計總處認為，在廠商調薪、以及景氣復甦下，剔除物價因素後，帶動實質經常性薪資成長。

近年前七月實質經常性薪資變化 圖／經濟日報提供
近年前七月實質經常性薪資變化 圖／經濟日報提供

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，受部分科技大廠7月發放紅利影響，今年前七月平均總薪資來到63,826元，年增4.06%，是近十年同期最高；今年前七月平均實質總薪資59,528元，年增1.72%，則是四年最高，主因是廠商加薪效應超過通膨。主計總處這次也發布今年前七月經常性薪資中位數為37,111元，「中位數對平均數比值」為0.802，是五年來最大值。

譚文玲表示，中位數增加幅度比平均數高，代表國人薪資有改善，看起來是滿好的現象。因為平均數易受極端高薪資拉抬，中位數則代表800多萬受僱勞工居中者那一位，這個比值升高，代表中位數成長高於平均數成長。

譚文玲還指出，今年前七月經常性薪資平均數成長率2.6%，中位數成長3.26%，且不論製造業或服務業，中位數的增幅都高於平均數增幅。

觀察今年前七月各行業受僱員工經常性薪資中位數，住宿及餐飲業、支援服務業因部分工時員工占比較高，經常性薪資中位數相對較低，分別為30,946元與31,304元。受僱員工人數較多的製造業為35,342元，其中電子零組件製造業為45,004元，至於出版影音及資通訊業51,178元、金融及保險業56,160元，則相對較高。

不過，今年前七月低於平均薪資的受僱人數比率卻升至69.3%，且這項比率為近五年最高，譚文玲坦言，這代表領不到平均薪資的占比增加，研判可能是極端高薪者增加比其他人快。

主計總處自2016年開始每年發布總薪資中位數，自今年7月起將每月發布經常性薪資中位數，並回溯至2020年。

薪資 製造業

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