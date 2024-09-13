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前7月薪資成長 打敗通膨

聯合報／ 記者葉卉軒／台北報導
主計總處發布七月工業及服務業薪資統計，前七月實質經常性薪資及實質總薪資增幅創四年來最佳水準。本報資料照片
主計總處發布七月工業及服務業薪資統計，前七月實質經常性薪資及實質總薪資增幅創四年來最佳水準。本報資料照片

主計總處昨日發布今年一至七月工業及服務業平均每月實質經常性薪資為四萬三一五三元，年增百分之○點二九，為連續四個月脫離衰退，增幅為四年來同期最佳。主計總處認為，在廠商調薪、最低工資調整及景氣復甦下，剔除物價因素後，帶動實質經常性薪資成長。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲還提到，受部分科技大廠七月發放紅利影響，今年前七月平均總薪資來到六萬三八二六元，年增百分之四點○六，是近十年同期最高。今年前七月平均實質總薪資五萬九五二八元，年增百分之一點七二，則是四年最高，主因是廠商加薪效應超過通膨。

此外，主計總處這次也發布今年前七月經常性薪資中位數為三萬七一一一元，「中位數對平均數比值」為○點八○二，是五年來最大值。

譚文玲表示，中位數增幅比平均數高，代表國人薪資有改善。因中位數代表八百多萬受僱勞工居中者那一位，這個比值升高，代表中位數成長高於平均數成長。譚文玲還指出，今年前七個月經常性薪資平均數成長率百分之二點六○，中位數成長百分之三點二六，且不論製造業或服務業，中位數的增幅都高於平均數增幅。

今年前七個月低於平均薪資的受僱人數比率升至百分之六十九點三，且為近五年最高，譚文玲坦言，這代表領不到平均薪資的占比增加，研判可能是極端高薪者增加比其他人快。

最低工資 薪資

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