聚焦AI與機器人 貿協、工具機公會帶領台廠芝加哥搶單

世界三大工具機展之一的美國「芝加哥工具機展」盛大登場，由外貿協會執行的參展團，邀集健椿（4561）、油機、盟英等11家廠商參展，今年聚焦AI與機器人主題，展出台灣最新諧波式機器人關節模組、齒輪加工機、主軸等產品，全力搶單。

台灣工具機暨零組件公會則有永進、百德（4563）、東台（4526）、瀧澤科（6609）、慶鴻、鍵和、三鋒、邁萃斯、邁鑫、銅翌、大光長榮、上銀（2049）、旭陽、勤堃、正河源等超過36家廠商參展，精銳盡出。

貿協指出，參展團業者肯定此展參觀者多為有效的潛力買主，客群來自美國在地、墨西哥、加拿大、韓國、中東、土耳其等，展期前三天就有廠商接到如瑞典商ASSA ABLOY Group、美商Apple等大型買主洽談及詢價。

其中，許多參觀者對盟英諧波減速機感到驚艷，台灣製造、品質高，且可於短時間完成供貨計畫提案，獲得多家特殊應用買主，以及有意代理模組的經銷商洽詢。

旺毅公司現場展示旋轉視窗實際應用情形，吸引多家業者洽詢，更在參與貿協攤位上的小型發表時，接到韓商DN Solutions技術部門VP洽談機械安全窗的需求。

貿協表示，芝加哥工具機展為世界三大工具機展之一，今年共有1,600 家參展廠商，預計將有約10萬名參觀者，相較去年微幅提升。

另外，今年展覽聚焦數位製造技術，並深度探討AI、自主機器人等，會場首次有Google、Microsoft、AWS等三大雲端巨頭，在機器人與自動化區大面積展出，顯示智慧應用與AI已突破傳統製造業生產框架，逐漸落地導入。

工具機公會則說，此次國內廠商展示產品主要結合銑削、車削、磨削、放電加工、線切割等多項工藝，以一站式解決方案滿足客戶需求。

尤其，今年台廠在智慧轉型、雙位雙生、綠色節能技術上都有廣泛應用，顯示國內廠商的雙軸轉型能力已逐漸提升，例如東台精機、永進機械、百德機械、慶鴻機電等。

東台集團今年剛成立美國分公司，因應美國市場高端需求，展現智慧製造及數位雙生的系統管理案；百德機械以智慧節能為主題，結合集團中WINBRO品牌，展示有關雷射加工、放電加工及AI碳排管理系統的解決方案。

永進機械以針對美國市場提供模具、航天等產業的一站式互補解決方案，並延伸至自動化、系統軟體領域。去年納入Nidec集團的瀧澤科，此次展出複合式CNC車床等產品，對應美國市場加工多樣性需求。

慶鴻機電則瞄準美國市場對100%台製產品的需求而擴大產品線，展示綠能三機一體線馬驅動線切割機，標榜較傳統機型縮小占地面積約20%，更採用高效節能管理系統、水系統節能方案等。

在零組件部分，上銀集團以傳動產品與機電整合為展示重點，透過為客戶提供節能減碳的創新解決方案，傳達企業永續發展的承諾，並展現綠色科技的無限可能。